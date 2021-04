Celebraciones por Semana Santa en Navarra sí, pero en el exterior

Actualizada 02/04/2021 a las 06:00

Navarra ha dado un nuevo giro a la normativa en vigor para hacer frente a la crisis sanitaria con nuevas medidas que se mantendrán, al menos, hasta el próximo 9 de abril. En unas fechas especialmente delicadas por el previsible incremento de la interacción y la movilidad social, se pide extremar las medidas de prevención y protección, tanto individuales como colectivas. Bajo estas líneas, respondemos algunas de las dudas que pueden surgir estos días.

¿CON CUÁNTAS PERSONAS ME PUEDO REUNIR EN UN ESPACIO PÚBLICO ABIERTO?

Salvo que se trate de convivientes, este tipo de reuniones están limitadas a un máximo de seis personas. En espacios de uso público cerrados, el límite se ha fijado en cuatro excepto que se sean convivientes.

¿PUEDO ACUDIR AL COMEDOR INTERIOR DE UN HOTEL O ALOJAMIENTO?

Sí, si está alojado en el mismo. En este caso, no se aplicará el horario general de cierre a las 21:00 horas, sino el habitual del establecimiento para sus clientes. Es una de las excepciones recogidas en la normativa foral a la obligación de cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración al menos hasta el 9 de abril.

¿PUEDEN ABRIR LOS LOCALES INTERIORES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO?

Sí, pero en exclusiva para trabajadores del transporte de viajeros y mercancías que lo acrediten con el carnet C, D o el CAP correspondiente.

¿ESTÁN PERMITIDAS LAS CELEBRACIONES SOCIALES Y FAMILIARES?

Lo que dice la normativa en vigor es que las celebraciones (bodas, bautizos y comuniones, además de celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles) que pudieran tener lugar tras la ceremonia en el exterior de establecimientos de hostelería o restauración, deberán respetar las medidas de distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, no superando en ningún caso las 20 personas. No estará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

¿QUÉ AFORO SE PERMITE EN LOS LOCALES DE LOS CENTROS COMERCIALES?

No se podrá superar el 30% del aforo máximo permitido en cada uno de los establecimientos. A la actividad de los cines y salones recreativos ubicados en estos establecimientos, se les aplicarán las normas y horarios específicos establecidos para cada actividad.

¿SE PUEDE IR ESTOS DÍAS A LOS BINGOS Y SALONES DE JUEGO?

No. Entre el 1 y el 9 de abril se suprime toda actividad en zonas interiores.

¿SE PERMITE LA ACTIVIDAD EN LOS ESPACIOS MULTIFUNCIONALES?

Se permite su actividad excepto para aquellas salas que supongan celebraciones familiares, sociales, de amigos o de ocio, con consumo de comida y/o bebida, en el interior de los establecimientos, que estarán prohibidas. En todo caso, las celebraciones en los exteriores, no superarán en ningún caso, las 20 personas.

¿QUÉ LIMITACIONES EXITEN EN LOS LUGARES DE CULTO?

Los lugares de culto no podrá superar el 30% de su aforo máximo permitido, y en todo caso, no más de 150 personas. Las entradas y salidas deberán realizarse de forma escalonada evitando aglomeraciones. En estos espacios se recomienda no cantar y realizar las actividades de culto hasta las 21 horas.