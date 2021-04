Salud prevé que el cierre del interior de bares en Navarra siga más allá del 9 de abril

Actualizada 01/04/2021 a las 06:00

El temor del sector de la hostelería se confirma. El departamento de Salud del Gobierno navarro prevé que el cierre del interior de bares, cafeterías y restaurantes que este jueves, 1 de abril, entra en vigor se prolongue más allá del día 9, cuando acaba el plazo fijado en la orden foral que ayer publicó el Boletín Oficial de Navarra con las nuevas restricciones.

“Sabemos que tenemos que dar un margen para ver, estaremos monitorizando, pero lo más probable es que tenga continuación” después del 9 de abril, manifestó ayer la consejera de Salud, Santos Induráin, recalcando que marcan estas decisiones “siempre criterios técnicos y científicos”.

El sector se ha quejado de que el 22 de marzo se les trasladara desde el Gobierno que no habría cambios en las restricciones en Semana Santa, lo que llevó a locales a comprar producto para estos días. Hoy muchos se van a ver obligados a cerrar, o porque no tienen terraza o porque no les compensa económicamente. La consejera señaló que a la luz de los informes y la evolución de la pandemia, “con un nivel de contagiosidad tan alta”, decidieron anticiparse y actuar rápido y que el pasado viernes se reunieron con la hostelería.

Desde hoy sólo se podrá entrar en bares, cafeterías y restaurantes para pedir la consumición, comprar tabaco o usar los aseos. Se deberá consumir en las terrazas, que seguirán cerrando al público a las 21 horas. Sí podrán servir comida para llevar o para reparto a domicilio hasta las 22.30.

Hay excepciones al cierre del interior de la hostelería, como los comedores de hoteles y otros alojamientos, pero sólo para servir comidas a las personas alojadas. Podrán abrir los comedores de centros sanitarios, sociosanitarios, escolares, universitarios, de empresa y los de carácter social.

Otras restricciones que estarán en vigor desde hoy hasta el 9-

BODAS, NO MÁS DE 20

No podrá haber más de 20 personas en las celebraciones de eventos como bodas, bautizos... que tengan lugar tras la ceremonia en el exterior o en la terraza de un establecimiento.



CENTROS COMERCIALES

Los hipermercados, medias y grandes superficies y centros comerciales no podrán superar desde hoy el 30% del aforo máximo permitido en cada uno de los locales situados en ellos (hasta ayer era el 40%).

Se suprime toda actividad en zonas interiores de bingos, salones de juegos y recreativos.



ACTIVIDADES DE CULTO

En estos días de Semana Santa, Salud recomienda realizar las actividades de culto como límite máximo hasta las 21 horas.