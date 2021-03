UGT critica la regulación por ley del régimen de jornadas y retribuciones en Policía Foral

Actualizada 31/03/2021 a las 18:40

El sindicato UGT ha sido este miércoles crítico con la ley foral aprobada la semana pasada por el Parlamento de Navarra para regular por ley el régimen de jornadas y retribuciones en Policía Foral, "extrayendo esta materia de la negociación colectiva, que es su ámbito natural".

UGT ha explicado que la ejecución parcial de la sentencia que anuló el anterior decreto de retribuciones y que ha originado la aprobación de la nueva ley "supone el pago de unos 4 millones de euros para indemnizar a un 20% del colectivo de la Policía Foral que justamente coincide con la cúpula de mando". "Ya no se rasgan las vestiduras los 30 mandos que dimitieron en 2016 porque, con lo establecido en el reglamento, la gobernabilidad de la Policía Foral iba a ser inviable. Como se lo llevan calentito, ya no les parece una injusticia que se establezca por ley lo que era tan sumamente malo por decreto", ha afirmado el sindicato.

Te puede interesar

UGT ha sostenido que "la tramitación deficiente de la ley 23/2018, de Policías de Navarra, y la falta de dotación presupuestaria para su desarrollo e implantación en el Cuerpo hace que nos encontremos con un Gobierno que durante sus casi dos años de mandato ha ido dando bandazos con la aplicación de esta ley, sin poder realizar el desarrollo reglamentario gracias al regalo envenenado dejado por algunos de los actuales socios de Gobierno".

UGT ha explicado que, durante la tramitación de esta ley foral transitoria para regular las jornadas y retribuciones, ha intentado "introducir una enmienda que diera solución al menos a una de las situaciones injustas que sufre la totalidad del colectivo, pero ha sido una lástima ver que ninguno de los grupos parlamentarios la ha hecho suya, aunque sí han sacado adelante, desde el grupo parlamentario de Bildu, enmiendas al texto que acentúan la discriminación de las nuevas promociones que se incorporen al cuerpo respecto a las anteriores".

Según UGT, "está claro que en lo referente al cuerpo de la Policía Foral, el Gobierno no gobierna, la Administración no administra y es en el Parlamento donde se dilucida nuestra organización interna, el cómo, el cuánto y el cuándo hay que prestar servicio a la ciudadanía navarra". "Visto el coste económico de la ejecución de esta última sentencia, sólo esperamos que la aprobación de esta ley no implique sucesivas reclamaciones económicas y se evite que todo ese dinero salga de los bolsillos de todos los navarros y navarras, mientras se sigue sin pedir explicaciones y responsabilidades personales a quienes desde la distancia nos han llevado a esta situación", ha afirmado.