El Gobierno foral solo ha mejorado el ERTE a 600 de 11.000 beneficiarios

Actualizada 26/03/2021 a las 06:00

La necesidad de complementar las prestaciones por desempleo de los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con salarios más bajos llevó al Consejo de Diálogo Social (CDS) a acordar el 30 de julio del año pasado una convocatoria de ayudas que iban a beneficiar a “11.000 personas”, según afirmó la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, tras formalizar el acuerdo con CEN, UGT y CC OO. Esta decisión se tomó porque la prestación de desempleo por ERTE solo cubre el 70% del salario, por lo que aquellas personas con ingresos más bajos se veían obligadas a subsistir con una caída en sus nóminas del 30%. Dicha situación se daba principalmente entre asalariados de pymes en comercios y hostelería, cuyas empresas carecían de músculo financiero para complementarles unas remuneraciones que de por sí ya eran bajas.

El acuerdo alcanzado en el CDS especificaba que podrían solicitar la ayuda los afectados por ERTE en julio, agosto y septiembre cuyos ingresos individuales quedaran por debajo 20.000 euros anuales y cuya renta familiar no superara los 40.000 euros. Los beneficiarios iban a recibir en un único pago hasta 450 euros, cifra correspondiente a 150 euros por mes durante el mencionado trimestre. Sin embargo, según explica la parlamentaria de NA+ Maribel García Malo, los datos facilitados desde el departamento de Derechos Sociales a una petición de información de su grupo apuntaban que solo se habían abonado a finales del año pasado 316 ayudas por un importe de poco más de 75.000 euros. A estas habría que sumar otras 300 ayudas más en enero por un importe de unos 70.000 euros, lo que sumaría un total de poco más de 600 beneficiarios por un importe de unos 135.000 euros de los tres millones presupuestados inicialmente.

No obstante, Derechos Sociales advertía que no disponía a 26 de enero de los datos totales con cargo a dicha convocatoria de ayudas. Por otra parte, el secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, reconocía a principios de febrero de este año que de los tres millones presupuestados tan solo se habían utilizado 400.000 euros, algo que achacaba al breve plazo de 15 días que se dio para presentar las solicitudes. La diferencia de cifras no acaba ahí, ya que de los 11.000 beneficiarios que se previeron inicialmente tras firmar el acuerdo en el CDS, Derechos Sociales señalaba que, según las propias estimaciones de la Mesa de Diálogo Social, la convocatoria estaba calculada para ayudar a unas 3.000 personas.

Los datos de Derechos Sociales registran que a la convocatoria se presentaron 1.325 solicitudes para las ayudas, de las que se denegaron 480. Mayoritariamente, las que fueron rechazadas se debió a que los ingresos del solicitante superaban los 20.000 € anuales (287 casos) o la renta familiar era mayor de 40.000 € (136 casos).

El Parlamento insta al Ejecutivo a replantear las ayudas

Una moción presentada por NA+ recibe parcialmente el apoyo unánime de la cámara y en otro punto el apoyo de la mayoría junto con PSN e I-E

El Parlamento de Navarra aprobó el pasado miércoles una moción presentada por la parlamentaria de NA+ Maribel García Malo en al que se instaba al Gobierno foral a prolongar “el complemento de los ingresos de las personas en ERTE que tienen rentas inferiores a 20.000 € hasta el 31 de mayo”, al tiempo que solicitaba “una revisión de la convocatoria” de forma que las ayudas pudieran “llegar al mayor número de beneficiarios posible”. Esta moción fue presentada tras una petición de información de NA+ a Derechos Sociales en la que quedaba patente el fracaso de unas ayudas que, según afirmó la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, iban a beneficiar “a 11.000 personas” afectadas por ERTE entre julio y septiembre del año pasado y que finalmente solo han llegado a poco más de 600, según explica García Malo.

La moción constaba de tres puntos, de los que dos fueron respaldados por unanimidad. El primero instaba específicamente al Ejecutivo de Chivite que prolongara “hasta el 31 de mayo” las ayudas para complementar las prestaciones por desempleo de afectados por ERTE con rentas inferiores a 20.000€. Cabe recordar que la primera y única convocatoria solo contemplaba las ayudas para el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2020. El otro punto que obtuvo el apoyo unánime de la cámara reclamaba que el Gobierno de Navarra “haga un análisis de las empresas en ERTE y presente un plan de formación específico que contribuya a consolidar estos empleos o en su caso a recualificarlos y recolocarlos”.

La moción contenía otro punto más que inicialmente reclamaba “una revisión de la convocatoria” con el objetivo de que se pusieran en marcha “los mecanismos necesarios para que esta ayuda pueda llegar al mayor número de beneficiarios posible”. Una enmienda de sustitución apoyada por NA+, PSN e I-E modificaba este punto para incluir una mención en la que se indicaba además que dicha prorroga tendría que negociarse “en el marco del Diálogo Social”. EH Bildu y Podemos votaron en contra y Geroa Bai se abstuvo.

Los propios interlocutores sindicales presentes en el Consejo de Diálogo Social, UGT y CC OO, han reconocido en numerosas ocasiones durante los últimos meses su frustración por el escaso éxito de la convocatoria de esta ayudas. El fracaso de esta convocatoria, que se publicitó a bombo y platillo como respuesta a la difícil situación de personas con bajos salarios que estaban afectados por ERTE, pone en entredicho las condiciones que se fijaron para optar a las ayudas, según han reconocido los propios sindicatos.