Botellones y fiestas, entre las casi 100 denuncias del puente de San José

Actualizada 21/03/2021 a las 10:34

La Policía Foral ha interpuesto este puente de San José 94 denuncias relacionadas con infracciones en materia de normativa anti Covid: 28 por incumplimiento de las medidas de confinamiento perimetral, 19 por no usar mascarilla o hacerlo incorrectamente, 14 por incumplimientos de aforo tanto en el ámbito privado como en la vía pública, 13 por incumplimientos del toque de queda, 11 por botellón, 5 por fumar en vía pública y 4 por incumplimiento de aforo y horarios en bares, restaurantes o cafeterías. Además, patrullas de la Policía Foral han acudido a 23 requerimientos ciudadanos para mediar en peleas o molestias vecinales y comprobar el cumplimiento de la normativa anti Covid.

Para comprobar y/o sancionar posibles incumplimientos a la normativa sanitaria los agentes acudieron a Alloz (comida organizada con exceso de aforo), Alzuza (posible fiesta en casa de urbanización privada a la que no se puede acceder), Ansoáin-Antsoain (apoyo a Policía Municipal por grupo de jóvenes haciendo botellón. Se disuelven), Aoiz (2) (dos posibles fiestas en domicilio. En una no se constata infracción. En la otra, el propietario de la vivienda es trasladado a CHN con presunta itoxicación), Barañáin (fiesta en domicilio. Varias personas denunciadas), Beriáin (veinte jóvenes sin mascarilla), Castejón (exceso de aforo en bar. Se identifica a los presentes), Elizondo (botellón. Cinco denunciados, Orkoien (botellón), Peralta (posible incumplimiento de aforo en competición de padel. No hay incumplimiento), Pamplona (exceso de aforo en interior de bar. 120 personas) y Tafalla (posible exceso de aforo en bar. Todo correcto. 6 personas convivientes en una mesa).

