Inspección Técnica: Así es la ITV de los edificios

Actualizada 15/03/2021 a las 06:00

¿Qué es el Informe de evaluación de Edificios (IEE)?

Es un documento técnico relativo a un edificio, en el que se recoge información sobre su estado general de conservación, su grado de accesibilidad y su certificación energética. Lo que busca es favorecer la conservación y rehabilitación del parque de edificios asegurando su seguridad, salubridad y accesibilidad para que no supongan riesgos para sus usuarios y no se produzca el deterioro evitable de los mismos.

¿Qué pasos deben darse para su tramitación?

Lo primero es contratar a un técnico competente (arquitectos técnicos o arquitectos). Puede contactar con uno en el 948229515 o en www.coaatnavarra.org. Este técnico realizará el informe y entregará a los propietarios o a la comunidad de propietarios un código de acceso al documento digital del IEE. Los propietarios o la comunidad deberán entregar ese código en el Ayuntamiento donde se ubique el edificio. Será el encargado de recepcionar el IEE y de incluirlo en el Registro General de Evaluación de Edificios de Navarra.

¿Quién debe encargar la redacción del IEE?

La propietarios o comunidade de propietarios de edificios que cumplan las siguientes características:

- Edificios de tipología residencial colectiva (se incluye en esta tipología a hoteles y residencias)

- Cuando el edificio tenga una antigüedad igual o superior a los 50 años.

- Viviendas unifamiliares

- Cuando tengan una antigüedad igual o superior a los 75 años.

¿Cómo puedo conocer la antigüedad de un edificio de viviendas?

Para conocer la antigüedad de un edificio de viviendas, así como si un edificio concreto debe pasar el IEE, el Gobierno de Navarra ha habilitado el Registro General de Evaluación de Edificios de Navarra que puede consultarse a través de su web www.navarra.es. También se puede comprobar esta cuestión en el ayuntamiento en el que se encuentre el edificio.

80-120 € POR VIVIENDA

Es el coste estimado de pasar este examen. En todo caso, dependerá del estado en el que se encuentra el inmueble ya que si recibe la calificación de no opta deberá subsanar los errores y repetir la prueba lo que incrementaría de forma significativa este coste.

¿Qué periodo de vigencia tiene un IEE?

10 años, salvo que circunstancias sobrevenidas deterioren las condiciones del edificio, en cuyo caso deberán subsanarse o redactar un nuevo informe.

¿Cómo se califica a los edificios en un IEE?

Existen cuatro categorías. Puede ser apto, sin deficiencias reseñables, o apto con deficiencias leves de mantenimiento que deberán subsanarse durante la vigencia del IEE. O, no apto provisionalmente, con deficiencias graves que puedan subsanarse en un periodo inferior a un año y no supongan peligro para usuarios o viandantes o no apto con deficiencias graves o muy graves que supongan peligro para las personas o requieran obras de más de un año de duración.

