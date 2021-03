Mandos policiales de Navarra valoran las denuncias durante la pandemia

Actualizada 13/03/2021 a las 06:00

LAS PREGUNTAS:

1.- ¿Cómo valora la respuesta de la ciudadanía a las restricciones?

2.- Lo más llamativo o el momento que más se le ha quedado grabado de este año (por grave, curioso, emotivo...)

JUAN CARLOS ZAPICO REVUELTA JEFE DE POLICIA FORAL

“Lo mejor es que hemos formado un equipo con otros cuerpos y servicios”

1.- La respuesta de los ciudadanos, en general, ha sido ejemplar. Jamás hubiéramos pensado que en este país nos recluiríamos en nuestras casas durante meses. Estas situaciones límite hacen aflorar lo mejor y lo peor de cada uno. Así, las personas se ofrecían para ayudar sin pedir nada a cambio, desde cualquier sector. Lo mejor, sin duda, es que hemos formado un equipo con los distintos Cuerpos de Seguridad y con compañeros de Salud, Bomberos, Protección Civil... pero también con personal de Limpiezas, Seguridad Privada, Administrativos etc. Todos han dado lo mejor, y siguiendo las directrices de nuestras Autoridades nos vamos encaminando a finalizar con éxito la empresa. Los infractores son una minoría y no se debe juzgar a toda la sociedad por ellos, ni siquiera pensando en la juventud, que en su mayoría ha demostrado civismo y compromiso.

2.- Como casi siempre lo que más marca es lo que te lleva al límite y recordaremos siempre las situaciones de miedo y riesgo con compañeros en la UCI y con pronósticos muy comprometidos. Recibirlos en la puerta del CHN, ya de alta, fue algo estupendo. A alguno pensamos que lo perdíamos. Sin embargo, y en contraposición, recuerdo los momentos de duelo de personas y familias desde la distancia y sin contacto, y nosotros explicando las restrictivas medidas del duelo, un trago, pero era un deber. Espero que esto que hemos pasado nos lleva a ser mejores.

JOSÉ SANTIAGO MARTÍN GÓMEZ CORONEL JEFE DE GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

“Con la pandemia nos hemos volcado en nuestra faceta humanitaria”

1.- Sin ninguna duda, la respuesta de la ciudadanía ha sido ejemplar. Nos podemos sentir orgullosos de la actitud de la mayoría de los ciudadanos. Las excepciones a la buena conducta ciudadana han sido muy poquitas y no merece la pena tenerlas en cuenta.

2.- Hay muchísimas vivencias, pero podríamos describir para resaltar y poner en valor dos experiencias. La primera es que, sin perder de vista el trabajo policial, la pandemia nos ha permitido volcarnos en la faceta humanitaria que va implícita, desde el momento de su fundación, en la vocación de servicio de la Guardia Civil. Ha sido muy fácil responder a la demanda de los colectivos más vulnerables y más necesitados durante esta etapa y de las organizaciones que les atienden, gracias a la solidaridad, la generosidad y el altruismo de particulares, autónomos, empresas e instituciones. Hemos podido contribuir a hacer llegar nuestra atención y disponibilidad o las donaciones de todos estos altruistas a nuestros mayores, a residencias de ancianos, a colegios y centros de formación, a centros de salud, a farmacias y a un sinfín de vecinos de muchos rincones de la geografía navarra. La segunda es que, durante la primera etapa de la pandemia también ha sido posible, gracias a la buena sintonía entre la Delegación del Gobierno y la Consejería de Interior del Gobierno de Navarra, el trabajo codo con codo en una sala conjunta de los operadores de las salas policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona, que ha permitido obtener una experiencia riquísima para mejorar la coordinación y la eficiencia en la atención al ciudadano.

JOSÉ MARÍA BORJA MORENO JEFE SUPERIOR DE POLICÍA NACIONAL EN NAVARRA

“Ha puesto de manifiesto la madurez y responsabilidad de la sociedad”

1.- Teniendo presente la duración de las medidas y las restricciones de derechos, la respuesta de la ciudadanía en líneas generales ha sido excelente. Este hecho pone de manifiesto la madurez y la responsabilidad de la sociedad, incluso los jóvenes, a los que en ocasiones se les ha señalado y estigmatizado como irresponsables y de ser unos hipotéticos contagiadores, cuando en realidad no constituyen un sector más infractor que otras franjas de edad. Hay que destacar que la sociedad ha ido interiorizando la progresiva escalada de medidas restrictivas, sin que ello haya provocado respuestas violentas de los ciudadanos, como así ha ocurrido en algunos países de nuestro entorno, como en los Países Bajos, Italia y Francia.

2.- Destaco las calurosas y abrumadoras muestras de cariño mostradas por la ciudadanía navarra hacia la Policía Nacional, (homenajes, donación de material sanitario, cartas recibidas...) a lo que hay que añadir algunos episodios anecdóticos. Al inicio de la pandemia, por ejemplo, una dotación de extranjería localizó un hombre positivo de covid que se había escapado de un centro hospitalario con el gotero y el pijama y fue localizado en la vía pública, cerca de su domicilio; en un control de la UIP conjunto con Policía Municipal de Pamplona se localizó a una prostituta en el maletero del coche de un cliente, que la introdujo para saltarse el confinamiento domiciliario, y otra persona sancionada falseó documentación para poder pasear por la calle... La picaresca fue muy versátil. Otros datos destacables, por su interés social, es la constatación por las operaciones policiales del aumento de sustancia estupefaciente a pesar del confinamiento, en especial el consumo en el domicilio.

JAVIER GOYA ESPRONCEDA JEFE DE POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

“El silencio de la ciudad durante las noches llama la atención”

1.- La respuesta ciudadana en Pamplona ha sido ejemplar. En Policía Municipal estamos muy satisfechos con la gran mayoría de la ciudadanía que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. De las personas mayores, de las de mediana edad, de las personas jóvenes y, por supuesto, de las de menor edad que han sabido adaptarse a una situación muy extraña y confusa. Y también estoy muy orgulloso de nuestra plantilla, que ha continuado atendiendo los requerimientos ciudadanos en momentos muy críticos y durante todos estos largos meses, con lo que ello supone de desgaste personal y profesional .



2.- Una de las cosas que más me llamó la atención fue el silencio de la ciudad durante las noches de restricción de la movilidad. Otra cosa que me ha impactado ha sido la gran cantidad de mensajes de apoyo que hemos recibido durante este tiempo. Tenemos una zona de la sala de relevos llena de dibujos o mensajes escritos, muchos de ellos hechos por niños. Y la tercera cosa que me ha llamado la atención, en negativo, es el comportamiento de algunos jóvenes en estos últimos meses. Observamos, por la noche cómo salen sigilosamente de algunas viviendas en las que han estado con amigos para retornar a sus domicilios. Parecen conejos que se van corriendo a sus madrigueras...

