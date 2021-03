Las demandas por rupturas matrimoniales descendieron un 13,8% en Navarra en 2020

Actualizada 08/03/2021 a las 10:38

Las demandas de disolución matrimonial descendieron un 13,8% en Navarra en 2020, ya que se registraron 1.225 rupturas frente a las 1.422 interpuestas en 2019. En el resto de España el descenso fue similar —13,3%—, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este lunes.



Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020 se aprecia que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en la Canarias, con 23,6. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 23,5; Islas Baleares y Murcia, con 22,4; Andalucía, con 21,4; Cataluña, con 20,6; Cantabria, con 20,4 y Asturias, con 20,2. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 20 demandas de disolución matrimonial por cada 1.000 habitantes.



Las comunidades autónomas que se situaron por debajo de esa media fueron Castilla y León, con 16,4; País Vasco, con 16,8; y Aragón, con 16,9.



En 2020, los juzgados navarros registraron 40 demandas de separación consensuadas (49 en 2019) y 19 no consensuadas, siete menos que el año anterior (26). En total, el año pasado se llevaron a cabo 59 separaciones frente a 75 en 2019, es decir, una reducción del 21,3%,



Respecto a los procesos de divorcio, en el pasado año se instaron 744 de mutuo acuerdo —en 2019 fueron 860—, lo que arroja un descenso del 13,5% interanual.



Asimismo, durante el año 2020 se interpusieron 419 demandas de divorcio no consensuadas, frente a las 485 de 2019, esto es, una disminución del 13,6%.



En cuanto a las demandas de nulidad matrimonial, a lo largo del año pasado se presentaron tres frente a dos en 2019.



Por otra parte, en 2020 se iniciaron en Navarra 173 procedimientos de modificación de medidas consensuadas (153 en 2019) y 268 contenciosas (396 en el año anterior).



Por último, en los procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se presentaron 279 demandas de mutuo acuerdo (299 en 2019) y 416 no consensuadas (468 un año antes).