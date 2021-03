Juan, pamplonés de 60 años: "Hay mucha gente en Pamplona en peor situación que yo"

Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

Separado y con hijos, cuenta que lleva más un año viviendo en su coche y que hay gente peor que él. Ha trabajado en la construcción, como camionero y en el campo, pero desde hace años no consigue empleo. Su pasión es el cine, la película 'Troya', y sus hijos, a quienes no quiere molestar. Pero, Juan, un año viviendo en un coche, sin ingresos... Me adapto a las circunstancias. Solo queda aguantar. ¿Qué es lo primero que piensa al abrir los ojos por las mañanas? Me pregunto qué