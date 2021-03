Arranca la vacunación en el colectivo de 27.300 mayores de 80 a 89 años

Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

La campaña de vacunación frente al coronavirus en Navarra arrancó el sábado en el colectivo de 80 a 89 años, que está formado por 27.300 personas (18.000 en Pamplona y comarca). En total, se pusieron 1.500 vacunas de la compañía Moderna en el polideportivo de Azpilagaña de Pamplona, donde se llevó a cabo la administración de la vacuna a mayores de 90 años el martes y miércoles de esta misma semana. La vacunación por encima de 80 se está desarrollando de forma descendente, al menos en el área urbana, y este fin de semana la vacuna se está poniendo a personas de 89, 88 y 87 años, aunque también se ha iniciado la repesca de mayores de 90 que no pudieron vacunarse.

La vacunación poblacional sigue así sus pasos en distintos frentes. Por un lado, en el grupo priorizado de los 90 años, integrado por 7.500 personas, y por otro en los mayores de 80 años. En parte de las zonas rurales se ha optado por integrar ambos grupos por razones de eficiencia.

UN 84% EN PAMPLONA

Salud tenía el objetivo de llegar al 60% de los 3.400 mayores de 90 años del área de Pamplona y comarca entre el martes y el viernes. Finalmente, se llamó a 3.084 personas y la vacuna se ha administrado al 84% del colectivo superando así las previsiones iniciales. Ahora se han iniciado las repescas de personas que no han podido acudir y se estudiará la vacunación en domicilios. En el área de Pamplona y comarca se han administrado, finalmente, 4.584 dosis esta semana a personas mayores de 80 años.

Al mismo tiempo, esta semana se ha vacunado a un millar de mayores de 90 años de distintas zonas de las áreas de Tudela (Corella, Cintruénigo, Fitero, Castejón, Buñuel, Cascante, Valtierra y Cadreita) y Estella (San Adrián, Allo, Ancín, Lodosa, Los Arcos, Viana y Villatuerta). En Tudela hay 962 mayores de 90 años y en el área de Estella son 834. En algunas zonas se ha procedido también a vacunar a mayores de 80 años por eficiencia.

LA PRÓXIMA SEMANA

El martes de la próxima semana comienza la vacunación en zonas del área de Pamplona (agrupa todo lo que no es Estella y Tudela). Está previsto vacunar a mayores de 80 años de Tafalla, Peralta, Sangüesa y Alsasua.

Ana Aríztegui jefa de cuidados asistenciales del servicio navarro de salud: “La población está respondiendo y la comunicación es cada vez más fácil”

Ana Aríztegui, jefa de Cuidados Asistenciales del Servicio Navarro de Salud, destacó ayer que se ha llegado en cuatro días al 84% de mayores de 90 años en Pamplona y comarca, un grupo complejo que necesita apoyo para el desplazamiento y muchas veces tiene problemas de movilidad.

Han mejorado las expectativas. ¿Qué ha influido?

Sí. Ha ido mejor de lo esperado, que era un 60%. Es un esfuezo por parte de la población que ayuda a los mayores.

¿Las familias se han organizado?

La respuesta está siendo muy buena. Están participando. Los primeros días, cuando se empezó a llamar, encontramos limitaciones pero se solventaron. Conforme vamos bajando el grupo de edad la respuesta es más fácil.

¿Cómo valoran la vacunación en los polideportivos?

La sensación es buena.

¿Ha habido efectos secundarios?

No. Alguna bajada de tensión, etc. pero no relacionadas con la vacuna. Son personas mayores. Una mujer llevaba seis años sin salir de casa y se mareó en el coche. Han sido problemas propios del día a día y sobre todo de este grupo. Pero ningún tipo de reacción adversa ni complicación.

¿La semana que viene sigue en mayores de 80 en Azpilagaña?

No. Vamos a ir a las zonas rurales del área de Pamplona, que incluye las que no son Estella ni Tudela. El factor limitante es la vacuna. No tenemos suficientes porque también hay que seguir con las segundas dosis. La semana que vienen llegan otras 7.020 dosis de Pfizer. Vamos a ir a las zonas rurales del área (Tafalla, Alsasua, Sangüesa, Peralta) porque entendemos que hay que dar respuesta por toda Navarra.

¿Cuándo seguirá la vacunación de mayores de 80 en Pamplona?

La semana siguiente. En Pamplona y comarca tenemos 18.000 personas mayores de 80 años y en el área de Pamplona (excepto Estella y Tudela), 25.000. En total, 34.800 mayores de 80 años.

¿Se sigue vacunando en Refena?

Este fin de semana no. Pero seguirá en grupos profesionales (cuerpos de seguridad, docentes), repescas del sociosanitario, grandes dependientes, etc.

Te puede interesar