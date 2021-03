Abandonados: vivir en un coche durante la pandemia

El 43% de solicitudes de alquiler de vivienda pública en 2020 corresponden a personas solas, muchas viven en habitaciones de pisos pateras, bajeras y coches, como Javier y Juan, pamploneses de 65 y 60 años

07/03/2021 a las 06:00

"Lo más duro de vivir en un coche no es despertar por la mañana, en invierno, entumecido por la lluvia, el frío y la postura. Tampoco la dificultad de respirar en verano por el calor asfixiante. Ni siquiera comer un bocadillo cada noche frente al volante, disimulando para no ser reconocido. No es la falta de aseo, o no poder aislarse del mundo cuando a uno le apetece. Lo más duro de vivir en un coche, es comprobar que no importas, que te has convertido en un número más, en alguien invisible ante