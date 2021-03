El Parlamento foral rechaza dar microdatos de las encuestas

Actualizada 04/03/2021 a las 10:20

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves 4 de marzo la toma en consideración de una proposición presentada por Navarra Suma para modificar la ley foral de Estadística con el fin de que se hagan públicos los microdatos de las encuestas realizadas por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

La iniciativa no ha sido tramitada, dado que han votado en contra PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

En concreto, Navarra Suma pedía que se introdujera en la ley que "los resultados de toda actividad estadística realizada por el Instituto Navarro de Estadística o por cualquier otro organismo público o privado, con subvención o por convenio con el mismo e incluida o no en el plan, serán públicos".

También planteaba incluir en la ley que "el Instituto Navarro de Estadística habrá de facilitar a cualquier persona interesada que los solicite los microdatos, convenientemente anonimizados, así como los resultados estadísticos, fuera cual fuere el nivel de desagregación de estos técnicamente correcto, siempre que ello no atente contra el secreto estadístico".

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha explicado que el origen de esta iniciativa está en la encuesta de condiciones de vida presentada en junio de 2020 con datos relativos a conocimientos del euskera, encuesta tras la cual la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, expresó que se demostraba que los vascoparlantes tenían más conocimiento del inglés y francés que los no vascoparlantes. "Estos datos despertaron mi curiosidad. Tenía dudas de cómo se había hecho la muestra", ha explicado, para señalar que por ello pidió al Instituto de Estadística de Navarra los microdatos de la encuesta, pero no le fueron facilitados dado que la ley de Estadística vigente no lo permite.

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que era "más adecuado" que Navarra Suma hubiera hecho este planteamiento en el debate de un proyecto de ley presentado por el Gobierno para modificar precisamente esta misma norma y que se presentó el 17 de febrero. "Se establece la modificación del mismo artículo que propone Navarra Suma y que en lo sustancial recoge lo que solicita", ha dicho Lecumberri. El Gobierno plantea que el Nastat "podrá" facilitar los datos a quien lo solicite, mientras que Navarra Suma plantea que "habrá" de facilitarlos. "Se incorpora una mayor flexibilidad manteniendo unas garantías", ha justificado Javier Lecumberri.

En la misma línea, el parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiáin ha señalado que pensaba que Navarra Suma retiraría su propuesta conociendo los cambios ya previstos por el Gobierno en la ley para poder hacer públicos los datos, pero "con garantías y seguridad".

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha rechazado dar trámite a la iniciativa de Navarra Suma, cuando el Gobierno ya ha presentado un proyecto de ley al que "todos los grupos pueden presentar enmiendas". Por ello, ha interpretado que Navarra Suma busca "interpretar un show en contra del euskera".

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha afirmado que la modificación que plantea Navarra Suma "ya ha sido regulada para mejorar la difusión estadística, eso sí, a través de una fórmula que garantiza una mayor seguridad en la información".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "el momento de abordar esta cuestión" es el proyecto de ley del Gobierno, aunque ha señalado que la idea que plantea Navarra Suma es "atractiva".