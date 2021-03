Actualizada 01/03/2021 a las 06:00

“Yo acabo de comenzar a correr y me parece bastante agobiante, encima ves a lo lejos una cuesta arriba y sabes que después vas a estar reventada... Igual para los corredores habituales es más sencillo porque están más preparados, pero creo que para mí va a ser un problema ya que no estoy acostumbrada”, contaba Yolanda Pacífico Alfaro al ser preguntada por la nueva medida que obliga a los corredores a usar la mascarilla cuando no puedan mantener la distancia de metro y medio con el resto de viandantes.

La normativa impuesta por el Gobierno de Navarra el pasado viernes día 27, ha generado inquietud pero también comprensión entre los corredores habituales. “Salgo a correr todos los días, no fallo, y sí que me parece complicado correr con la mascarilla puesta porque siento que me sofoco pero entiendo que haya gente que se sienta incómoda cuando pasas por su lado, demasiado cerca, y sin protección”, explicaba Iñaki Aristu mientras entrenaba en el parque del Arga. Aunque, también añadía cierto descontento: “Lo que no me agrada de la nueva normativa es que creo que no han tenido en cuenta a las personas que salen a correr pero que tienen problemas respiratorios. Creo que para ellos va a ser un handicap añadido”.

Con el pamplonés también coincidía Hernán Espinosa Parra. “Yo soy runner y pienso que si la medida es por nuestra seguridad no nos podemos quejar. Aunque, sí que me agobia porque me cuesta mucho respirar y obviamente me sofoco mucho más que antes”, contaba. Además, también añadía que, a pesar de llevar pocos días impuesta la nueva normativa, ya ha notado más cansancio acumulado en el cuerpo. “Salgo todos los días a correr y el fin de semana a andar en bici y me he notado más cansado que otros días, pero no quiero parar de hacer deporte. Realmente pienso que nos tenemos que cuidar entre todos así que habrá que acostumbrarse y empezar a practicar”, afirmaba Espinosa.

POR SEGURIDAD

La nueva medida tiene dos objetivos principales. Por un lado busca acabar con los conflictos que se estaban generando en algunas zonas, como en la Vuelta del Castillo, donde coinciden peatones, ciclistas y corredores. Y, por otra parte, quiere conseguir que esos deportistas se sientan cómodos y seguros cuando realicen sus respectivas actividades. “Yo sé que es incomodo correr con mascarilla, lo vivo todos los días cuando salgo. Pero, creo que si las personas que salen a caminar a buen ritmo la llevan, nosotros también debemos. Es incomodo, repito, pero todos tenemos que colaborar y estar comprometidos porque sino esto no va a funcionar nunca”, apuntaba José Ángel Arbea López.

La colaboración y la seguridad ciudadana ha sido lo más destacado entre los runners ya que entienden que, aunque les complique su afición, hay que generar espacios seguros donde practicar deporte. “Claro que creo que ponerme la mascarilla me va a dificultar a la hora de correr, pero intentaré ir por sitios donde no haya mucha gente y donde haya espacio para no tener que ponérmela. En el caso de que no pueda, pues me la pondré e intentaré bajar el ritmo. Lo que tengo claro es que no voy a dejar de salir a correr porque es mi mayor afición”, explicaba Rubén Díaz en la Vuelta del Castillo.

LOS VIANDANTES

Los peatones, aficionados a las caminatas, confiesan que la medida les ha proporcionado mayor seguridad. “Nosotros creemos que esta medida es buena porque ya llevamos mucho tiempo viendo a corredores pasar y nos sentíamos incómodos si no había distancia. Cuando hay más hueco no pasa nada pero si no lo hay creo que es necesario y sobre todo cuando se hace deporte en grupo porque es más peligroso”, contaban María José Garciandía y Jesús García Mendibil mientras paseaban por el parque del Arga. Con ellos coincidía Ángeles Barberena. “A mí no me parece mal que corran sin mascarilla porque correr con ella debe de ser muy difícil. Yo tengo 77 años y salgo a andar todos los días con ella puesta y me cuesta mucho, me sofoco, así que me imagino que a los corredores les afectará mucho más. Yo me ahogo y es complicado mantener la respiración, pero también entiendo que si no hay distancia es mejor que la usen porque así todos estaremos más protegidos”, explicaba. La pamplonesa María Luisa Razkin también cree que la mascarilla dificulta, pero solo a las personas que realizan grandes esfuerzos. “Si van a trote o dan paseícos en bici creo que no les va a suponer ningún problema. Además, yo hago pilates con ella puesta y no es tan incómodo”, explicaba.