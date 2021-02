El coronavirus ha llevado a más de 450 navarros a las unidades de cuidados intensivos. “si se le pregunta a un paciente, la palabra ‘miedo’ es la primera que pronunciará”, dice una enfermera, una de las piezas de un engranaje de profesionales entregados a la atención y a resistir.

28/02/2021 a las 06:00

Es habitual que, cuando despiertan, los pacientes con coronavirus no se acuerden de lo que han pasado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Quizás únicamente de los dos o tres últimos días. A veces, ni eso. “Casi ni del día de su ingreso, normalmente muy estresante para ellos. Si están intubados, no pueden hablar con nosotros y lo poco que pueden expresar suele ser miedo o sorpresa. Pero en muchas ocasiones presentan un cuadro de desorientación, no terminan de saber prácticamente ni quiénes son.