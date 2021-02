Denuncian que siguen las ofertas de créditos a intereses abusivos en Navarra

Actualizada 21/02/2021 a las 12:15

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha denunciado que algunas entidades siguen ofreciendo créditos a intereses "abusivos".



Pese a que los jueces ya han anulado en reiteradas ocasiones algunos productos por sus excesivos intereses, que superaban el 25 %, "se siguen comercializando créditos que ofrecen tipos desproporcionados", señala Irache en un comunicado.



La asociación destaca que este tipo de productos "suponen un claro riesgo de endeudamiento para los consumidores", que aumenta "si se tiene en cuenta que las personas que acuden a ellos suelen tener una situación de necesidad de liquidez".



"Por ello, si su posición no mejora, es difícil que puedan devolver el crédito al que han accedido con todos sus intereses y corren el riesgo de entrar en una rueda de endeudamiento que les pueda llevar a situaciones aún más comprometidas", advierte Irache.



Hay numerosas sentencias que han dado por nulos algunos créditos bancarios que presentaban unos intereses excesivos para los consumidores. En marzo del año pasado, el Tribunal Supremo ya anuló unas tarjetas cuya TAE era del 27 % y antes ya muchos juzgados habían ido anulando los intereses de estos productos, recuerda la asociación.



A pesar del dictamen de los jueces, agrega, "las entidades siguen comercializando productos a unos intereses desproporcionados".



Un estudio de Irache ha detectado que hay entidades, algunas especializadas en créditos rápidos, que ofrecen productos con intereses anuales que pueden llegar al 418 %, lo que supone que el consumidor debería devolver al cabo del año casi cuatro veces el dinero que se le prestó.



Han llegado a Irache en los últimos meses personas que accedieron a créditos con intereses muy altos, que ahora, pese a haber pagado todo el importe que recibieron, siguen debiendo mucho dinero a la entidad y no siempre pueden hacer frente a la deuda, que va creciendo.



Muchos de ellos, indica Irache, "contrataron los créditos ‘revolving’, donde el funcionamiento es muy complicado y no se explicó con la suficiente transparencia".