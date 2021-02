Santos niega el abandono de jóvenes migrantes y valora la creación del programa Kideak

Actualizada 16/02/2021 a las 14:37

El consejero de Políticas Migratorias, Eduardo Santos, ha negado que se abandone a los jóvenes migrantes, ha puesto en valor los recursos habilitados por el Gobierno de Navarra para su atención y destacado el nuevo programa Kideak que se va a poner en marcha para estas personas hasta los 23 años.

Santos, que ha comparecido a petición de EH Bildu para informar sobre las actuaciones para evitar la situación de vulnerabilidad de jóvenes sin familia en estos momentos de pandemia, ha asegurado que "ningún menor es expulsado de ningún sistema, todos son acogidos y tutelados por el Gobierno de Navarra".

Un "sistema de protección" del que se sale con 18 años pero al que da continuidad el programa "Autonomía", un recurso público, voluntario para mayores de edad y con unos requisitos que si no se cumplen posibilita que los jóvenes sean "derivados a otros recursos".

"No se les deja solos, ni se les deja en la calle", ha insistido el consejero, y criticado que se diga que quedan abandonados a su suerte sin aportar datos que lo avalen, unas actitudes "apocalípticas" que ha cuestionado.

Ha negado además que deba hacer un seguimiento a una persona migrante mayor de edad que sale de estos programas por el hecho de serlo y en este sentido ha aseverado que "tiene recursos" para atenderles pero "no alma de policía".

Al respecto ha precisado que en centro residencial han sido atendidos 51 jóvenes, 49 de ellos antiguos menores migrantes no acompañados, y 65 en el programa de "Autonomía", de ellos 26 también antiguos menores no acompañados.

"Aunque no todos los sistemas son perfectos" y puede haber "casos particulares" de jóvenes que "escapen a los programas", el objetivo es "aprender de la realidad, mejorar constantemente y detectar situaciones potencialmente generadoras de vulnerabilidad para arbitrar soluciones prudentes, sistemáticas, estructurales y duraderas", ha dicho.

Con esta finalidad, ha explicado que su departamento tiene "las puertas abiertas" para las entidades sociales, como se ha hecho para la elaboración del programa Kideak para jóvenes de 18 a 23 años basado en la mentoría.

Según ha indicado, es un programa "nuevo y complementario a lo que ya existía", con 50 plazas, 35 con posibilidad de alojamiento y 15 centradas en el acompañamiento, dirigido a jóvenes migrantes sin red familiar en Navarra y que por dificultades de idioma, situación administrativa, vivienda, exclusión o de participación social necesitan apoyo para salir adelante.

Se trata de un programa que se monta "partiendo de cero", lo que lleva "sus tiempos y sus cauces" para conseguir que sea "útil y eficiente" y que en dos años pueda formar parte de la cartera de servicios sociales.

"Kideak no es un parche. Hemos apostado por un programa plurianual para que no sea coyuntural, para darle estabilidad, para que no se agote el 31 de diciembre", ha comentado, y añadido que es una apuesta "interdepartamental" que "suma recursos a los que ya existían. Da más. Da mucho más".

Para Eduardo Santos el objetivo es "promover el desarrollo integral" de estos jóvenes desde "metodologías basadas en el acompañamiento y la mentoría social".

A los jóvenes se les exige una participación proactiva y a cambio se les ayuda en procesos de autonomía mediante planes individualizados de intervención, se les facilita el acceso a recursos institucionales y socio-comunitarios, y se fomentan procesos de construcción conjunta de ciudadanía desde un enfoque de responsabilidad compartida.

Junto a Kideak, que ofrece también apoyo en el ámbito psicológico y emocional, el consejero ha subrayado la puesta en marcha del servicio de reagrupación familiar, que abordará todos los procesos vinculados a la reagrupación familiar y duelo migratorio, y para cuya gestión se va a firmar un convenio con la Asociación SEI.

En su turno, la portavoz de EH Bildu, Patricia Perales, ha criticado la "dejación" y falta de seguimiento de los jóvenes que durante la pandemia han salido del programa "autonomía", con lo que "no ha garantizado el bienestar de estas personas".

"Usted vive en una especie de realidad paralela", ha reprochado al consejero el portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, quien ha aseverado que hoy tiene "menos competencias" que al tomar posesión del cargo, y eso es "una enmienda a la totalidad" de su gestión.

Por el PSN, Virginia Magdaleno ha aludido al aumento que ha registrado la llegada a Navarra de menores migrantes (260 en 2019) y las respuestas que el Gobierno está buscando para cuando cumplen 18 años, algo que "no previeron" los gobiernos de UPN "ni aportó" EH Bildu.

Blanca Isabel Regúlez, de Geroa Bai, ha defendido el "esfuerzo" realizado por el departamento de Eduardo Santos para responder a las necesidades de estos jóvenes de forma "individualizada" y con un programa "integral".

Por Podemos, Ainhoa Aznárez ha considerado que "era necesario" poner sobre la mesa un recurso como Kideak, parte de "un escudo social" para afrontar la pandemia que ha contrapuesto con los "tijeretazos, recortes y hormigón" de UPN en la anterior crisis.