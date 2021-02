El Gobierno dice que "no se pueden" modificar las condiciones del contrato sobre la parcela de Super Ser

Actualizada 16/02/2021 a las 11:04

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha manifestado este martes, sobre la parcela de la antigua Super Ser en Cordovilla, que había "una adjudicación en unas condiciones determinadas" y si bien "las circunstancias han cambiado, no podemos de ninguna manera modificar unas condiciones que harían ser incoherentes con la decisión que se tomó en enero de 2020".

En respuesta a una pregunta del PSN en comisión parlamentaria, Aierdi ha manifestado que "no cabe otra solución que dar una nueva oportunidad a quien tenga interés en el desarrollo de esa parcela con las actuales circunstancias en las mismas condiciones". "Desde Nasuvinsa y el Gobierno se ha considerado que no procedía ningún cambio en las condiciones de aquel contrato y no cabía formalizar un contrato que cambiase las condiciones de adjudicación de aquel enero", ha indicado.

Aierdi ha recordado que el contrato no se ha formalizado con la adjudicataria, la multinacional holandesa Ten Brinke. "Ha habido momentos en los que parecía que se podía firmar el contrato en base a los elementos que Nasuvina y el Gobierno de Navarra habían determinado, y otros momentos en los que se ha complicado fruto de la pandemia, que lógicamente ha tenido una incidencia sobre los usos que potencialmente se podían ubicar en la misma", ha dicho.

El consejero ha comentado que "la posición de Nasuvinsa y del Gobierno siempre ha sido la misma, cumplir las condiciones del proceso para resolver el proceso de venta y sus condiciones a una determinada empresa, no modificarlas y no firmar un contrato en razón de que han cambiado las condiciones, de la pandemia, de la situación económica". Ha defendido así que "se mantuvieran aquellas condiciones" y ello "ha llevado a que finalmente no se haya producido la firma del contrato de compraventa y por lo tanto no haya empresa adjudicataria".

Aierdi ha señalado que esto ha provocado "volver a situar el punto de partida en el punto de cero" y a "iniciar un proceso de comercialización de la parcela nuevamente".

Por su parte, la socialista Arantza Biurrun ha indicado que "nos hubiera gustado que el resultado hubiera sido otro pero valoramos que se garantice que esa distribución de usos previstos sea la que se lleve a cabo".

"Desgraciadamente la crisis sanitaria ha tenido derivadas económicas que nos sitúan en la casilla de salida pero refuerzan el convencimiento de que no todo vale", ha dicho, para agregar que "debe seguirse así en esta línea en la nueva etapa que se inicia".

