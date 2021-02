Concentración este sábado para "avanzar hacia la gratuidad" del 0-3 en Navarra

Actualizada 16/02/2021 a las 10:51

La plataforma en defensa del ciclo 0-3 de Navarra ha convocado el próximo sábado 20 de febrero a las 12 horas una concentración frente al Parlamento de Navarra para pedir que se "avance hacia la gratuidad" de este ciclo en la Comunidad foral y exigir "una verdadera equidad social".

En un comunicado, la plataforma ha expresado su "perplejidad" ante la gratuidad el próximo curso de las escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Pamplona, en el marco del acuerdo presupuestario alcanzado entre Navarra Suma y PSN, y ha criticado "la inacción del Departamento de Educación, así como la del Gobierno de Navarra".

Desde la plataforma, han recordado que en Navarra la educación infantil "se divide en dos ciclos, el 0-3 y el 3-6". "Es una etapa educativa con identidad propia que a pesar de no ser obligatoria posee un desarrollo estructural y curricular propio. El segundo ciclo es gratuito, pero el primero no", han subrayado.

A su juicio, "esta situación desvirtúa los datos oficiales, dado que existe un abismo entre la oferta de plazas públicas de 0-3 y el volumen real y potencial de usuarios". Y ha reivindicado que "escolarizar a nuestras criaturas en el primer ciclo debería ser un derecho que las familias pudiesen ejercer a voluntad, que por desgracia, no es posible hoy en Navarra".

Para este colectivo, el Gobierno de Navarra "está vulnerando los derechos de la infancia con esta falta de compromiso y una larga lista de promesas incumplidas que visten mucho en un programa electoral, pero que se les olvidan al girar la esquina".

"No contentos con esta situación, estamos asistiendo atónitas de nuevo a un juego sucio y perverso de los partidos políticos con nuestro ciclo. Hacen y deshacen a su antojo, sin rumbo, como pollo sin cabeza. En palabras de Maite Esporrín (PSN), la gratuidad de las escuelas del Ayuntamiento de Pamplona es una conquista social, pero ¿para quién?. Es el propio partido en el Gobierno de Navarra el que está discriminando a la infancia y sus familias dependiendo de donde hayan nacido", ha sostenido la plataforma en defensa del ciclo 0-3.

Asimismo, ha puesto el acento en "la situación en la que quedan la gran mayoría de los ayuntamientos que no tienen la capacidad económica del de la capital y no pueden asumir ese gasto". Y ha manifestado que "llama la atención cual será la fórmula para ejecutar esta gratuidad, retorciendo la realidad para seguir cumpliendo el decreto, obsoleto ya".

Para el colectivo, "lo más grave es que el propio Departamento de Educación y el Gobierno de Navarra miren para otro lado, haciendo caso omiso al acuerdo de Gobierno firmado para esta legislatura". "Acuerdo que a día de hoy no se ha cumplido ni se han dado pasos para su cumplimiento. Se les llena la boca de frases vacías y no se enfrentan a la situación real del 0-3 en Navarra, que no es el de Pamplona", ha apuntado.

En su opinión, "llevamos años asistiendo a una regulación Pamplona centrista, que no responde para nada a la situación del resto de Navarra". Y ha considerado que la educación infantil de primer ciclo en Navarra "no es un derecho y además es discriminatorio, con el consentimiento del Gobierno de Navarra".

Para la plataforma en defensa del ciclo 0-3, la escolarización temprana "favorece el asentamiento de las bases para la educación posterior y previene el abandono" y ha reivindicado que "no hay mejor inversión, con un mayor impacto, para mejorar la igualdad de oportunidades que la que se hace en el primer ciclo de educación infantil".

"Está demostrado que resulta más eficaz y equitativo intervenir en etapas tempranas de la escolarización para la prevención de dificultades educativas, además de ser una estrategia rentable para reducir las desventajas derivadas de la pobreza y de una situación socioeconómica desfavorables. Por estas razones, hay que avanzar hacia la gratuidad del ciclo, hacia una verdadera equidad social y no por el antojo del político de turno", ha sostenido.