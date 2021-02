ANAPEH anima a los hosteleros a "seguir resistiendo y peleando"

Actualizada 16/02/2021 a las 15:41

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH) ha animado a los hosteleros a "seguir resistiendo y peleando por nuestros derechos, nuestras empresas, nuestras familias y por todas las personas que trabajan con nosotras y cuyas vidas penden de un hilo".

"Tendremos que continuar trabajando, peleando, presionando, saliendo a la calle si es necesario", ha reivindicado la asociación en un comunicado.

Desde ANAPEH han recordado que "está a punto de cumplirse el primer año de pandemia, un 'annus horribilis' en el que el sector hostelero ha sufrido cierres y restricciones, pero que también ha servido para demostrar que uniendo nuestras fuerzas se pueden conseguir muchas cosas".

"Aunque no se consigan todos los objetivos, se pueden alcanzar éxitos en muchas cuestiones que contribuyen a paliar, aunque sea en parte, algunos de los daños causados por las medidas que tan injustamente se nos han aplicado", han remarcado.

Según ha indicado la asociación, "cuando todo esto comenzó pensamos que las medidas quizá se alargarían más de los quince días previstos, que quizá podrían llegar a un mes de cierres" y ha remarcado que "hoy no sólo sabemos que esto no fue así, sabemos también que el camino que nos queda por delante será duro y difícil".

"No nos hacemos ilusiones. Sabemos que será largo y sabemos también que lo que podamos conseguir tendremos que conseguirlo luchando, presionando, trabajando duro sin dejar que el desánimo nos venza. Sabemos que muchas personas del sector se sienten impotentes, desesperadas, pero para ANAPEH esas palabras no caben, no pueden caber", ha sostenido.

A su juicio, "no podemos dejar de pelear porque, aunque no se ha conseguido lo más importante, que las indemnizaciones llegaran a todo el mundo de manera suficiente y que estas compensaran las pérdidas en los negocios y los empleos, sabemos también que lo que se ha conseguido lo ha sido gracias a la presión ejercida, a la movilización de todas las personas que trabajan y emprenden en este sector".

"Y debemos seguir haciéndolo, porque pese a todas las dificultades el objetivo sigue siendo el mismo, y conseguiremos más cuanto más se demuestre que este sector no está conforme y mayor sea la movilización", han subrayado desde ANAPEH.

En este sentido, la asociación ha remarcado que "nuestra reivindicación es muy clara: si nos cierran, deben compensar ese cierre y esa indemnización debe llegar a todas las personas autónomas, trabajadoras y empresas".

"No hemos conseguido todos nuestros objetivos, pero sí hemos logrado alcanzar algunos. Todo esto se ha logrado porque se ha presionado desde ANAPEH y otras asociaciones y organizaciones empresariales y porque se ha contado con el apoyo, el aliento y la participación de miles de personas que se han movilizado, han salido a la calle, han escrito en las redes sociales y en los medios y han hecho oír su voz. Por eso no podemos parar, por eso necesitamos que todas y todos sigáis ayudándonos", ha apuntado.

En esta línea, la asociación ha explicado que "cada semana tenemos reuniones con distintas instituciones, ayuntamientos, consejerías y a ellas vamos con la fuerza que nos dais, seguimos adelante porque sabemos que estáis ahí y porque sabemos que el trabajo que llevamos desarrollando desde aquel fatídico marzo de 2020 da frutos".

"Quizás no todos los que desearíamos, pero los da y los seguirá dando en la medida en que todos y todas sigamos ahí. Y esta semana es clave, porque es probable que se anuncie una nueva línea de indemnizaciones al sector, que serán insuficientes y que es probable que no llegue a todos. Eso es probable, pero lo que es seguro, tendremos que continuar trabajando, peleando, presionando, saliendo a la calle si es necesario", ha expuesto ANAPEH.

Igualmente, ha apostado por "continuar con la iniciativa de presentar por parte de las empresas las oportunas reclamaciones patrimoniales frente al Estado y frente al Gobierno de Navarra para reclamar judicialmente lo que por justicia nos corresponde". "Sabemos que es difícil, que la situación nos está dejando al borde del KO, pero debemos seguir resistiendo y peleando", ha apuntado.

