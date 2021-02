Atronador golpe de bolígrafo de Hualde en el Parlamento

Actualizada 12/02/2021 a las 06:00

Sigue pesando en la política navarra la dimisión del consejero Manu Ayerdi, exlíder del PNV y miembro de Geroa Bai, tras la querella presentada por UPN por el caso Davalor. Ayer originó un cruce de acusaciones entre Navarra Suma (NA+) y el PSN, en el que tuvo su papel el presidente del Parlamento, Unai Hualde, que está al frente del PNV en la Comunidad foral.

El tema se suscitó cuando el parlamentario de NA+ Carlos Pérez-Nievas preguntó a la presidenta María Chivite si quiere derogar el artículo 68 de la ley del Gobierno, que obliga a dimitir o destituir a los consejeros y altos cargos investigados por posibles delitos de corrupción, un artículo que forzó la salida de Ayerdi del Ejecutivo.

Chivite respondió que no quieren derogarlo, sino “mejorar” su redacción, para evitar situaciones “que pueden ser injustas y cuestionan la presunción de inocencia”.

"HERENCIA ENVENENADA"

Pérez Nievas lamentó que Ayerdi sea “el primer consejero investigado en democracia”, la “herencia envenenada” que Uxue Barkos dejó a Chivite. Criticó que el presidente del Parlamento dijera que era “una persecución política”. “Es intolerable e inaceptable y algo peor, es mentira”.

El portavoz de NA+ agregó:

- “En 25 años de gobierno de quienes estamos en Navarra Suma, UPN fundamentalmente, no ha habido ni un solo consejero investigado en esta comunidad. Y no será porque muchos de ustedes no lo han intentado”.

Chivite le respondió:

- “Año 2012. Consejero de UPN, (Jesús) Pejenaute, dimite acusado por blanqueo de capitales”.

La presidenta se refería al primer consejero de Política Social del Ejecutivo de Yolanda Barcina, que dimitió cuando llevaba tres meses y medio en el cargo, al conocerse que en 2007 trató de blanquear 144.000 euros no declarados de la venta de un piso. En ese año 2007 era directivo de la CAN, renunció a ese cargo y se comprometió a regularizar ese dinero con Hacienda.

Pérez-Nievas reclamó a Hualde la palabra para que se retirara del diario de sesiones esa frase. Recordó que así lo pidió en otra sesión Barkos, cuando NA+ aludió a Ayerdi como “investigado”:

- “Es rotundamente falso que fue acusado de blanqueo de capitales, va más allá que investigado”.

- “No tiene la palabra por alusiones. Ha dado respuesta a su afirmación de que ningún consejero fue investigado”, contestó Hualde.

- “No se abrió ningún procedimiento judicial contra esta persona”, agregó Javier Esparza (NA+).

Pérez-Nievas seguía pidiendo desde su escaño a Hualde que llamase “al orden” a Chivite por sus palabras. A quien llamó al orden “por segunda vez” Hualde fue a Pérez-Nievas. El barullo no paraba.

- “Señorías, guardemos el decoro de una institución parlamentaria”, dijo el presidente.

A lo largo de la sesión, Esparza volvió a solicitar que se eliminara del diario de sesiones la alusión de Chivite. Hualde contestó que se hará una revisión “general”, también de las alusiones a Ayerdi como “investigado”:

- “Se están haciendo permanentes referencias a situaciones procesales no constatadas”.

- “No he pedido una revisión general, quiero que se ciña a lo que le he solicitado”, respondió Esparza al presidente de la Cámara.

En otro punto del orden del día, el vicepresidente, Javier Remírez, leyendo su móvil, dijo:

- “El País, 21 de octubre de 2012: ‘Dimite un consejero del Gobierno de Navarra acusado de blanqueo”.

Desde su escaño, Pérez-Nievas volvió a pedir la palabra:

- “¡Señor presidente, va a consentir una y otra vez...!”

- “¡No tiene usted el turno de palabra!”, le cortó Hualde, diciendo que era su segundo aviso, aunque llevaba muchos más.

- “¡Lo está consintiendo, haga su trabajo!”, insistió Pérez-Nievas.

- (Ruido de un fuerte golpe) ¡Señor Pérez Nievas! ¿De acuerdo?”.

El presidente del Parlamento había golpeado con su bolígrafo la mesa, junto al micrófono, lo que originó un fuerte sonido que, por ese momento, zanjó el cruce.