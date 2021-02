El Ejecutivo foral justifica los relevos en Salud Mental por un afán de mejora

Actualizada 09/02/2021 a las 11:17

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, y el director general de Salud, Carlos Artundo, han situado el cambio en la gerencia de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud (SNS) en un "claro apoyo al subsistema de salud mental, ponerlo más alto en la agenda político sanitaria". "Hay que reforzar y reorientar el modelo y si no, no podremos responder a las necesidades de la población en salud mental", han dicho.

Los dirigentes de Salud han comparecido este martes 9 de febrero en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, para explicar los motivos del cese de la gerente de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud, Begoña Flamarique, y su sustitución por Iñaki Arrizabalaga.

Induráin ha detallado que "en el sistema de salud mental en Navarra, los ratios de profesionales de salud mental están entre los más altos del conjunto de España, sin embargo no ha evitado que las agendas de los profesionales se encuentren saturadas y que exista una cierta frustración y cierto desencanto en una parte importante de los profesionales".

Ha añadido que "el impacto de la pandemia en la salud mental de los ciudadanos de Navarra no está todavía bien estudiado y evaluado, pero tenemos la realidad en las consultas" y ha manifestado que "es evidente que será en los próximos meses y años muy importante y por eso es necesario que nos preparemos para esta realidad".

Para la consejera, "en este contexto hay que entender el cambio en las personas concretas, reconociendo y valorando el trabajo de la gerente que ahora cesa y dando la bienvenida y apoyo al nuevo gerente, un profesional con una larga trayectoria en la red de salud mental de nuestra Comunidad".

Induráin ha destacado el encargo concreto que se le ha encomendado al nuevo gerente, que es "preparar a la mayor brevedad posible un plan de acción concreto que pueda dar respuesta a las debilidades identificadas y reforzar la orientación comunitaria de toda la red para abordar el periodo postpandémico de la mejor manera posible".

Por su parte, Carlos Artundo ha indicado que esto "no va de personas sino de proyectos, de necesidad de potenciar, relanzar, mimar la salud mental". "Si llevamos años en que la salud mental es uno de los elementos clave en cualquier agenda sanitaria, con la pandemia el reto que nos pone a todos los sistemas es brutal", ha apuntado, para añadir que "tenemos que prepararnos y readaptar el susbistema de salud mental a las nuevas necesidades".

Tras afirmar que "tenemos que pensar en la reorientación hacia lo comunitario", Artundo ha comentado que "en otoño-invierno del año pasado realizamos un estudio y entrevistas a personas de la red de salud mental y había algunas cosas a destacar como que hay que implementar el plan de salud mental, la reorientación del sistema hacia lo comunitario sin olvidar los trastornos graves y repensar el modelo de atención".

Ha insistido en que los profesionales de este sistema tienen "frustración y desmotivación... tienen las agendas llenas" con lo que "no podían dar la respuesta profesional a esta problemática". "Hay que repensar el modelo de atención y utilizar todos los instrumentos terapéuticos que tenemos a nuestro alcance", ha expuesto.

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha señalado que "no cuestiono al nuevo gerente ni al equipo", al que ha mostrado su "respeto". "Merece más explicación qué parte del modelo de los últimos años no comparten, qué quieren cambiar y qué marco tienen definido", ha dicho, para señalar que comparten la necesidad de un modelo comunitario "pero no lo han hecho hasta ahora". Ha reprochado a la consejera que "es usted quien no ha dado la importancia a la salud mental en Navarra".

La socialista Patricia Fanlo ha comentado que "la decisión del cambio en la Gerencia es lícita y coherente y que sea la consejera y su equipo quienes conformen su nuevo equipo". "La salud mental es fundamental, es uno de los retos de esta legislatura, hay que afrontar nuevos retos", ha comentado, para añadir que "se debe implantar una visión más comunitaria de la salud mental e implantar el tercer plan de salud mental".

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha señalado que el cambio de la Gerencia es "un cambio normal en toda Administración". "El tema de la salud mental es fundamental, tiene trascendencia en sí misma", ha expuesto y ha afirmado "se ha sumado el tema de la Covid, que ha contribuido a empeorar la salud mental". Ha abogado por impulsar el tercer plan de salud mental y ha pedido "reforzar una intervención más comunitaria".

El representante de EH Bildu Txomin González ha indicado que "cuando hay un cambio de Gobierno lo normal es que haya cambio de los puestos de libre designación". "Es importante que la salud pública sea gestionada desde lo público", ha señalado, para abogar por la prevención en este sistema. Ha deseado además que el plan de actuación que se presente "se haga de la forma más rápida porque es necesario".

Por su parte, Mikel Buil, de Podemos, se ha mostrado de acuerdo con el cambio de modelo en salud mental, "hacia lo comunitario". "Escucharemos con atención el plan de acción que tiene como encargo el nuevo gerente", ha indicado.

