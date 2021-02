Actualizada 08/02/2021 a las 06:00

Ebrocork patrocinará el segundo “bootcamp” virtual para alumnos españoles o residentes en España que actualmente están cursando sus estudios del Institute of Masters of Wine en el que, bajo la dirección y coordinación del Master of Wine Jonas Tofterup, se realizarán tres catas guiadas muy especiales.

El Institute of Masters of Wine se fundó en el Reino Unido en el 1953 y su misión es promover la excelencia, la interacción y el aprendizaje en todos los sectores de la comunidad mundial del vino, además de formar a futuros Masters of Wine, que tras superar sus estudios conseguirán un título reconocido a nivel mundial que otorga el reconocimiento como MW. El examen es considerado entre los exámenes más difíciles en el sector del vino. En este segundo “bootcamp”, que se realizará a lo largo del mes de febrero, contará con la presencia de Jonas Tofterup, el primer Master of Wine danés con un máster en Viticultura y Enología. Ha trabajado como enólogo en varias bodegas, desde las principales regiones vinícolas del norte de España hasta Yecla, Stellenbosch, Baden, Rheingau y en Dinamarca.

Ebrocork, con sus tapones de corcho, quiere ser el guardián del vino a lo largo del tiempo, por eso siempre ofrecen la máxima calidad en sus productos, pero también son conscientes de la necesidad continua de mejora y formación que exige el sector. Por ello, impulsa la formación continuada y profesionalización hasta niveles más altos, como es en este caso el título de Master of Wine, donde ya solamente estar dentro es toda una hazaña.

Los alumnos tienen que estar en constante estudio y regularmente realizando catas guiadas, con profesionales de primer nivel como Jonás. Es una labor difícil y de larga duración para obtener el título de Master of Wine.

Es por esto que Ebrocork patrocina el segundo “bootcamp” virtual para alumnos españoles del Institute of Masters of Wine, para acercar más estos vinos a los estudiantes del Institute of Masters of Wine y formar a expertos que sigan ensalzando el noble arte de catar vino.

Durante estas jornadas se realizarán varias pruebas de examen con 12 vinos de distintas procedencias a lo largo del mundo. Al ser un evento online, los alumnos recibirán en sus casas una caja con 36 botellas pequeñas sin etiqueta que identifique a qué bodega pertenecen, únicamente incorporarán una clave numérica correspondiente al número del vino y al examen al que pertenece.

Los alumnos entonces realizarán una cata a ciegas y enviarán sus conclusiones al Master of Wine Jonas Tofterup, el encargado de coordinar y dirigir el evento, quien conectará con el grupo poniendo en común las respuestas de todos, orientándoles sobre cómo escribir y estructurar las mismas.

Por segunda vez consecutiva, y debido a las restricciones existentes, el encuentro se realizará de manera virtual, destacando la importancia de poder seguir apoyando en la formación de quienes serán los próximos Masters of Wine españoles.

La innovación y la calidad son pilares fundamentales en su filosofía de trabajo, así como el asesoramiento al cliente en el proceso de embotellado. Desde 1988 Ebrocork fabrica tapones de corcho “para vinos tranquilos”.