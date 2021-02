Alzórriz asegura que las vacunaciones en Navarra cogen "velocidad de crucero"

Actualizada 08/02/2021 a las 13:36

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha defendido este lunes 8 de febrero que la vacunación frente a la Covid-19 está tomando "velocidad de crucero" en la Comunidad foral, mientras Navarra Suma le ha pedido "menos autocomplacencia y menos triunfalismo".

Así, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral que el PSN "debería ser más prudente" porque "no se ha llegado a las 10.000 personas vacunadas en Navarra -con las dos dosis-". "No se puede salir a esta tribuna delante de este micrófono y hacer ningún tipo de alarde. El Gobierno inició mal la vacunación, de forma muy lenta, la sociedad navarra lo sabe, y no se va a cumplir el objetivo de que el 70% de la población iba a estar vacunada para el verano", ha dicho, para pedir que "se hagan las cosas bien y rápido".

Sin embargo, el portavoz del PSN ha afirmado que la vacunación está "tomando velocidad de crucero" y ha destacado que "con el compromiso firme del conjunto de la ciudadanía navarra, que está cumpliendo en su mayor parte las medidas del Gobierno de Navarra, está disminuyendo la curva" de casos de Covid-19.

Alzórriz ha señalado que "frente al apocalipsis que dibuja Navarra Suma, la realidad es muy diferente, hemos podido doblegar la curva, estamos conteniendo los contagios y las medidas que ha adoptado el Gobierno de Navarra son buenas y positivas, aunque es verdad que son duras, pero los resultados están avalándolas".

Además, ha considerado que se deben mantener medidas restrictivas. "Sería un error dar un paso para adelante para luego dar dos hacia atrás", ha señalado. En cuanto a la situación de la hostelería, ha afirmado que "el sector hostelero lo que no quiere es dar un paso para adelante para que en quince días se den dos para atrás, reclaman seguridad, hay muchos trabajadores inmersos en ERTE y hay que tener cuidado con las medidas que se toman".

Respecto a la vacunación, ha señalado que "los ciudadanos están viendo que los Gobierno están comprometidos y están poniendo encima de la mesa todas las vacunas que suministran las farmacéuticas". "En Navarra hemos puesto algo más del cien por cien de las vacunas, creo que estamos en una velocidad de crucero ya iniciada, porque las empresas farmacéuticas están distribuyendo más vacunas y seguramente a partir de ahora la vacunación será más sencilla porque hasta ahora ha habido que vacunar en centros residenciales, a los dependientes, en zonas repartidas geográficamente", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha explicado que su grupo preguntará el jueves en el pleno del Parlamento sobre el desarrollo de la vacunación y ha explicado que le preocupan "las polémicas surgidas en torno a los plazos y procesos de la vacunación". "La polémica por los suministros de las fabricantes exigen modular las previsiones que se habían dado los responsables en esta materia. Es importante trasladar al conjunto de la ciudadanía cuáles son los plazos y qué porcentaje de población navarra estará vacunado en el arranque de verano", ha indicado, señalando además que esto será también "importante para hacer previsiones económicas".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha expresado su "satisfacción" por la mejora de los datos de contagio en los últimos días pero ha sido crítica con las declaraciones de algunas autoridades, que apuntan a expresiones como "salvar la Semana Santa". También ha cuestionado que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, haya abierto la posibilidad de desarrollar algunos actos en Sanfermines, por ejemplo, corridas de toros. Bakartxo Ruiz ha considerado que esto supone "volver a la equivocada estrategia que supusieron los no Sanfermines o las no fiestas".

Así, ha rechazado que se "promuevan determinados festejos, en este caso taurinos, que convocan a la ciudadanía y generan espacios de riesgo, cuando se está transmitiendo que la responsabilidad individual y social recae en la ciudadanía". "Hay que pedir la misma responsabilidad a los gobernantes que a la ciudadanía", ha dicho.

También se ha referido a los Sanfermines el portavoz de Podemos, Mikel Buil, que ha mostrado su "escepticismo" respecto a las palabras del alcalde. "Creemos que este debate no se zanja en función de quién tiene la competencia, sino en función de criterios sanitarios", ha señalado. Podemos preguntará el jueves al Gobierno en el pleno del Parlamento sobre los ritmos de vacunación para tratar de obtener una visión "realista" de la situación y que "no nos pase lo mismo que el año pasado, que nos encontramos con unas no fiestas que nos costaron muchas vidas en Navarra".

Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, se ha mostrado "muy preocupada por los retrasos" en el suministro de nuevas dosis por parte de las farmacéuticas. "El oligopolio farmacéutico se atrinchera con sus patentes. Las instituciones europeos están anteponiendo los intereses del oligopolio farmacéutico al interés general. La solución pasa por liberar las patentes para salvar vidas", ha dicho.

