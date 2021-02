Detenido por circular ebrio y de forma temeraria por el casco urbano de Lakuntza

Actualizada 07/02/2021 a las 11:07

Un conductor de 46 años fue detenido tras circular ebrio y de forma temeraria por el casco urbano de Lakuntza.

Este fin de semana, patrullas de la Policía Foral adscritas a las distintas comisarías territoriales han detenido a cinco personas y abierto diligencias a otras dos a las que se investiga por distintos delitos.

En Barañáin una persona ha sido detenida por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otra, con una orden de ingreso en prisión, se presentó en la Audiencia de Pamplona desde donde fue trasladada por una patrulla a la prisión provincial.

En Cintruénigo, una patrulla de seguridad vial de la comisaría de Tudela pidió información a las autoridades francesas sobre el permiso de conducción de un ciudadano francés. Al comprobar que carecía de permiso, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico y trasladado a dependencias policiales.

Además, un joven de 21 años fue acusado de atentado a agente de la autoridad en Pamplona.

Finalmente, en Pamplona un conductor fue sorprendido circulando sin haber recuperado la vigencia de su permiso y otro en Lodosa sin haber obtenido nunca la autorización. Se les investiga como posibles autores de un delito contra la seguridad vial.

30 REQUERIMIENTOS CIUDADANOS

Durante el fin de semana las patrullas de la Policía Foral han acudido a 30 requerimientos ciudadanos para mediar en conflictos, ruidos o para comprobar el cumplimiento de la normativa anti COVID.

Por ruidos, peleas y conflictos se han movilizado recursos a Barañáin (pelea de jóvenes), Mutilva (agresión sin lesiones), Noáin (disputa entre jóvenes), Olazagutía (ruido en domicilio), Pamplona (3) (pelea en un bar y conflictos en salas de juego), Sesma (discusión entre trabajadores) y Valtierra (discusión entre trabajadores).

Para la comprobación y sanción en caso de haber incumplimiento de la normativa sanitaria, se ha acudido a 21 requerimientos ciudadanos; Aizoáin (posible botellón), Artajona (posible reunión de personas no convivientes en domicilio), Artica (2) (fiesta en un piso con siete personas denunciadas y un grupo de jóvenes incumpliendo las medidas), Azpilkueta (varias personas denunciadas por quebrantamiento de medidas en una casa rural), Berriozar (2) (posible reunión de jóvenes en bajera y en vía pública), Burutain (posible reunión entre no convivientes), Garínoain (grupo jugando un partido de fútbol), Gartzain (reunión de no convivientes en domicilio), Huarte (posible botellón), Irurtzun (reunión de no convivientes en domicilio con varias propuestas de sanción), Mutilva (personas incumpliendo medidas en un bar), Noáin (varias personas denunciadas por tenencia de sustancias y botellón), Orkoien (terraza de donde no se respetan las medidas anti COVID que fue propuesto para sanción), Ororbia (posible incumplimiento de aforo en terraza), Pamplona (botellón), San Adrián (jóvenes en bajera con propuesta de sanción), Santesteban (posible incumplimiento de medidas en establecimiento), Sarasate (reunión de personas en el interior de un restaurante con varias denuncias) y Tajonar (reunión de jóvenes en la calle).

En total se han realizado 28 propuestas de sanción; doce por no usar mascarilla o hacerlo incorrectamente, seis por botellón, cuatro por incumplimiento de aforo en bares, restaurantes o cafeterías, dos incumplimientos del toque de queda, dos por fumar en la vía pública, una por incumplimiento de las medidas de confinamiento perimetral y una por incumplimiento del toque de queda.

En cuanto a la seguridad del tráfico, las patrullas de la Policía Foral han atendido 15 accidentes entre la tarde del viernes y esta mañana, en los que no se han producido heridos. Nueve han sido por colisiones, cuatro por salidas de vía y dos por atropello a animal.