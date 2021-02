La explicación científica a los positivos en la residencia de Mutilva

Actualizada 06/02/2021 a las 06:00

“No es motivo para desconfiar de las vacunas”. Es lo que dice Isabel Sola Gurpegui, natural de San Adrián y codirectora del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), adscrito al CSIC, una de las personas de España que más conoce sobre el comportamiento del coronavirus y las vacunas. A continuación, su explicación a los contagios de Mutilva en mayores que han recibido la segunda dosis de la vacuna.

¿Debe preocuparnos la aparición de casos positivos de coronavirus en personas que, como ha sucedido en la Residencia de Mutilva, han recibido hace diez días la segunda dosis de la vacuna?

Para que cualquier inmunización dé una respuesta eficaz se necesitan diez días o un par de semanas y en personas mayores puede ser necesario incluso aún más tiempo porque, en general, su respuesta inmune no es muy potente. Es posible que estas personas de las que me habla no tuvieran unos buenos niveles de inmunidad por el tiempo transcurrido y porque en los mayores la respuesta no es tan potente como en los jóvenes. Pero hay otra posible explicación.

¿A qué se refiere?

Las vacunas a veces dan niveles de protección distintos dependiendo de las personas. Puede ser un nivel de protección completo, lo que se llama inmunidad estirilizante, o puede ser una protección parcial. Es decir, el virus consigue llegar a hospedarse en la persona y replicarse algo, pero la vacuna le protege de modo que la infección es leve o asintomática. Si las personas de esta residencia de Mutilva han dado positivo pero no tienen síntomas, a efectos de eficacia de la vacuna esas personas están protegidas por la vacuna. Desde ese punto de vista, la vacuna esta funcionando como se esperaba de ella.

¿Cuando se habla de que una vacuna tiene una eficacia del 90% eso incluye a las personas que se contagian y no tienen síntomas?

Cuando se habla de una eficacia del 90% quiere decir que entre los vacunados se ha visto una reducción de más del 90% en cuanto a las personas que daban síntomas, no en las personas que tienen o no virus.

Entonces, ¿las vacunas no dan la inmunidad total frente al virus?

Esta es una de las incógnitas que tienen las vacunas que se están administrando ahora. Se sabe que protegen frente a los síntomas, frente al desarrollo de la enfermedad. Pero no se sabe si protegen frente a la posibilidad de que el virus se pueda replicar y transmitirse a otros.

Si los vacunados pueden transmitir la covid. ¿Deben mantener las mismas medidas de higiene y distancia que el resto?

Los casos de la residencia de Mutilva evidencian que tras una PCR se ha encontrado contenido de virus. Y ante un positivo pueden ocurrir dos cosas: que los niveles de ARN del virus sean grandes y eso se asocia con la existencia de virus completo o virus infectivo; o, por el contrario, que los niveles de ARN sean bajitos o simplemente restos y ahí no hay virus infectivo. La única forma de saberlo es cultivar el virus, pero eso en los hospitales no se puede hacer. Así que, ante la duda, hay que seguir de momento con los mismos protocolos de aislamiento, precaución, mascarillas...

¿No se debe desconfiar de las vacunas por estos positivos?

Estos casos entran dentro de la normalidad, no es motivo para desconfiar de las vacunas. Solo alertan de la posibilidad, con la que ya se contaba desde el principio, de que las vacunas protejan frente a la enfermedad y los síntomas, pero que no den una protección absoluta frente al virus.

