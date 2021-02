El patronato de la Fundación CAN pide al Parlamento de Navarra "establecer un marco legislativo adecuado" para la entidad

Actualizada 03/02/2021 a las 15:00

El patronato de la Fundación Caja Navarra ha reclamado al Parlamento foral "establecer un marco legislativo adecuado" para la entidad, dado que la fundación "perderá casi con toda seguridad en 2021 su condición de fundación bancaria", y ha propuesto, en este sentido, derogar ley foral 2/2014 por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones.



"Llegado ese momento será una fundación ordinaria y no se diferenciará del resto de fundaciones de Navarra. Por ello, no existirá ninguna particularidad que deba sujetarse a un régimen normativo diferente al resto de entidades con las que comparte naturaleza jurídica", ha planteado Javier Miranda, presidente de la Fundación CAN.



En una sesión de trabajo en el Parlamento, solicitada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, Miranda ha remarcado que "la fundación ha ido abandonado ese régimen especial transitorio por la que fue concebida" y ha ido "ganando en reputación". "Se ha consolidado como una referencia en el tercer sector navarro", ha remarcado.



Ha recordado Miranda que la ley foral 2/2014 fue tramitada después de la integración de Banca Cívica en Caixabank, "lo que implicaba el final de Caja Navarra como entidad de crédito". Este hecho, ha agregado, "generó en la ciudadanía un sentimiento de indignación y rechazo" y, en este contexto, "la respuesta fue la aprobación de una norma que dadas las circunstancias pudo tener esa finalidad apaciguadora", ha expuesto.



Según ha indicado, "la realidad, sin embargo, fue que la ley entró en vigor y ha estado vigente durante casi siete años sin ningún sujeto bajo su ámbito de aplicación". "En la actualidad, aquel estado de agitación social ya no pervive en la ciudadanía y constatamos cada día que hoy la sociedad percibe a la fundación como una entidad solvente, transparente y útil para el progreso social", ha subrayado.



Asimismo, Miranda ha apuntado que cuestiones como lo referente a la representatividad democrática de la fundación "pueden ser reguladas desde los estatutos de la entidad cuya modificación será precisa en el momento de perder la condición de fundación bancaria". Y ha afirmado que "aún recogiendo estas previsiones, no sería incompatible con la nueva ley foral de fundaciones".



Por todo esto, ha apelado a los grupos a "establecer un marco legislativo adecuado; acompasar la realidad a ese marco normativo y aprovechar la oportunidad que nos brinda la próxima pérdida de la condición bancaria y la elaboración de una ley foral de fundaciones".



Tras incidir en que la ley 2/2014 "contiene previsiones que generan dudas de interpretación que deberían ser abordadas y resueltas", Javier Miranda ha considerado que "es el momento adecuado para determinar el marco normativo de aplicación para la fundación". Y ha propuesto la inclusión de una enmienda en el anteproyecto de ley foral de fundación para derogar la ley 2/2014.



Con ello, según ha expuesto, "no nos queremos ir de casa, trasladarnos a otro espacio diferente"; sino que "sin perder sus peculiaridades y sin desviarse de sus fines fundacionales", Fundación Caja Navarra "responda a los nuevos retos y fomente el desarrollo social de la Comunidad foral".



"Compartimos que la Fundación Caja Navarra es peculiar y esa peculiaridad hay que mantenerla. Es una fundación peculiar que tiene que mantener esa esencia de la composición, la vigilancia, y seguimiento", ha planteado Miranda, quien ha expresado a los grupos parlamentarios la disposición del patronato a "construir ese nuevo escenario que hay que resolver".

DUDAS DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos parlamentarios, Juan Luis Sánchez de Muniáin, de Navarra Suma, ha considerado que la ley 2/2014 era "inservible" y ha remarcado que "fue una legislación que se hizo en caliente". Ha compartido que esta ley "tal cual está tiene una difícil aplicación y dificultaría" el funcionamiento de la Fundación CAN y ha apostado por "una fundación en la que esté garantizada su independencia en la actuación, pero con la debida vinculación pública".



Desde el PSN, Inma Jurío ha manifestado que no excluyen lo que el patronato propone, "pero nos plantea dudas jurídicas". A su juicio, "debe seguir existiendo esa vinculación pública que tiene la fundación y no sabemos si el encaje correcto atendiendo a las peculiaridades se encontraría cubierto con la regulación prevista en la ley de fundaciones". "Deberemos trabajarlo conjuntamente", ha señalado.



Por su parte, Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha afirmado que la postura del patronato de la Fundación CAN "nos genera dudas genéricas y prácticas", si bien ha compartido sus "inquietudes y su preocupación por la situación que puede darse cuando dejen de ser fundación bancaria". "Recogemos sus inquietudes, que por ahora es un futuro, y estudiaremos el tema desde todos los aspectos que deben tenerse en cuenta antes de tomar una decisión al respecto", ha manifestado.



En representación de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha considerado "un aspecto positivo" que Fundación Caja Navarra pierda la condición de fundación bancaria porque de este modo la Comunidad foral "recupera la competencia para poder regularla. Además, según ha dicho, "nos da la oportunidad de abrir un debate público, sosegado y transparente sobre el futuro que queremos de la fundación". En este sentido, ha apostado por "crear una comisión de estudio en el Parlamento para entre todos diseñar el marco normativo más adecuado para la fundación".



Por parte de Podemos, Mikel Buil ha considerado interesante la propuesta de EH Bildu de crear una comisión "corta" para "dar lugar a un consenso". Ha considerado que la derogación total supone "un intento de emancipación de esta Cámara y nos da un poco de pena" y ha planteado "buscar un punto medio", ya que "la pérdida de control desde el Parlamento nos da problemas".



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha expresado sus dudas por derogar la ley antes de que la fundación pierda su condición de fundación bancaria y ha planteado ampliar el plazo de la ley de fundaciones que se está tramitando para abordar este asunto. También ha apoyado la propuesta de EH Bildu porque "las decisiones que tomemos tienen que ser muy meditadas".