Actualizada 21/01/2021 a las 11:53

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Geroa Bai por la que se pedía que el departamento de Educación del Gobierno foral llevara a cabo una campaña de información y sensibilización para que la población inmigrante se sume tanto al modelo D como al A (modelos en euskera).

La moción sólo ha recabado el apoyo de EH Bildu. Navarra Suma, PSN e I-E han votado en contra y Podemos se ha abstenido. Además, Navarra Suma, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han presentado varias enmiendas a la moción, pero Geroa Bai no ha aceptado ninguna.

En concreto, Navarra Suma pedía que el Departamento de Educación realizara un estudio de los factores que concurren en el bajo porcentaje de alumnado de origen inmigrante que escoge el modelo D y llevara a cabo una campaña de información dirigida a la población de origen inmigrante acerca de los diversos modelos lingüísticos y programas de aprendizaje de lenguas existentes, teniendo en cuenta la zonificación lingüística de Navarra.

Tampoco ha sido aceptada la enmienda de sustitución de Izquierda-Ezkerra, que proponía una campaña de sensibilización y promoción "a favor de la matriculación en la escuela pública, en relación al conjunto de modelos educativos" vigentes.

Del mismo modo, no ha llegado a votarse la enmienda de adición formulada por EH Bildu, tendente, entre otras cosas, a "implicar a Euskarabidea, conjuntamente con las entidades locales", en la tarea de "multiplicar esfuerzos, adecuar recursos o soportes, como la plataforma digitalera.eus, para llegar también a las familias inmigrantes y dar así a la campaña la transversalidad y dimensión necesarias".

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha planteado que "si queremos sensibilizar a la población inmigrante para acercarla a Navarra en su totalidad, no hay mejor herramienta de inclusión que los modelos educativos en euskera, el modelo A y el modelo D".

Solana ha señalado que "en los últimos tiempos hemos asistido a duras críticas, cargadas de odio en muchas ocasiones" por la escasa presencia de alumnado inmigrante en el modelo D, "como si fuera voluntad de quienes sí lo eligen que así fuera". "Con el afán de demostrar que no es el modelo D el que excluye y segrega, solicitamos a Educación que estudie los factores que determinan el bajo número de alumnado inmigrante que lo eligen y una vez analizado acometa las acciones necesarias para corregirla y la nueva realidad incluya al alumnado inmigrante en los modelos con euskera", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, se ha preguntado "por qué ha de habilitar Educación mecanismos para que el modelo D o el A sean la primera opción para el alumnado inmigrante". "¿El modelo G (castellano), especialmente con PAI, cuenta con peores docentes? ¿Con peores centros? ¿El alumnado sale peor preparado? Si resulta que el modelo G no tiene perores resultados académicos ni en las pruebas Pisa, ¿a santo de qué el poder público debe recomendar a la gente que matricule a sus hijos en el modelo A y sobre todo en el modelo D?", ha planteado.

El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha indicado que "lo nuclear es la defensa de toda la educación pública, un principio que marca la acción del PSN durante esta legislatura y durante las anteriores". Así, ha dicho que si se hicieran campañas específicas por el modelo D, "lo que se provocaría sería una competencia entre modelos en un momento en que el compromiso del departamento de Educación debería ser hacer campaña por la escuela pública, por todos los centros y por todos los modelos y para todo el alumnado por igual".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado "cínica" la enmienda de Navarra Suma y ha dicho que "no hay que ser experto" para determinar que algunas de las razones que explican la baja presencia de alumnado inmigrante se pueden resumir en que "se vende que el euskera es difícil, que es fuente de problemas, que discrimina, que no vale para nada, que no servirá ni para el trabajo y que en cambio el inglés abre todas las puertas". "Estamos de acuerdo con lo que plantea la moción", ha dicho, para afirmar que la matriculación en modelos con euskera "sería una herramienta para la cohesión social porque el euskera abre puertas, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino en términos sociales y culturales".

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha señalado que las campañas de matriculación "se deben dirigir hacia la escuela pública, que es la que garantiza la equidad, la distribución equilibrada del alumnado, la igualdad de oportunidades, de trato y de condición, y los criterios de proximidad". "Esto es lo que nos va a hacer seguir la senda de la inclusión y la convivencia. En zonas vascófonas de Navarra tenemos familias que ya llevan a sus hijos e hijas a la escuela pública con el modelo D, porque es el modelo en el que sus hijos socializan en el entorno", ha dicho.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, no ha compartido la moción de Geroa Bai y ha compartido la enmienda de Navarra Suma, "sin que sirva de precedente, sobre la necesidad de analizar las causas" que expliquen la escasa presencia de inmigrantes en modelos en euskera. "No es bueno que se concentre determinado tipo de alumnos en determinados centros y en general esa concentración no se produce porque se conozca un idioma o no, se produce por la situación socioeconómica de las familias y esto hay que abordarlo desde determinados ámbitos. Uno es la campaña de escolarización y otro tiene que ver con la normativa de escolarización y los criterios que el departamento establece para organizar la escolarización", ha indicado.