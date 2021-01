Nuevas medidas en Navarra: La hostelería critica su tercer cierre y confía en las ayudas

Actualizada 20/01/2021 a las 07:53

Los hosteleros están "agotados", "devorados anímicamente". Este martes, con el anuncio del tercer cierre del sector, llovía sobre mojado. "Es un nuevo mazazo", "terrible", "estamos machacados" y "otra vez cargando las tintas contra el sector" eran algunas de las expresiones de los portavoces de las asociaciones de hostelería nada más conocerse la noticia de que, al menos, deberán cerrar los interiores "dos o tres semanas". La presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Ana Beriáin, afirmaba que dejar sólo las terrazas es lo mismo que cerrar todo el sector "porque apenas un 30% tienen terraza y, en muchos casos, no es rentable".



La dirigente no ocultaba su decepción y malestar porque el Gobierno de Navarra persevere en trasladar la idea de que la hostelería es "una actividad más peligrosa que cualquier otra". "Está comprobado que el 80% de los contagios o más se producen en el ámbito familiar". Con todo, Ana Beriáin valoraba de forma positiva que el anuncio del cierre, por primera vez, vaya acompañado del anuncio de nuevas ayudas económicas que, como señaló la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, se deberán diseñar "de la mano" del sector. "Necesitamos como el aire no tener gastos para poder remontar cuando se permita abrir".



Sobre la convocatoria de ayudas para compensar los gastos fijos de este nuevo cierre, Beriáin tiene claro que esta vez el diseño no debe correr a cargo de forma exclusiva del Gobierno de Navarra. "Sólo pudieron acceder a las ayudas el 56% de la hostelería y más de la mitad solo recibió la cuantía mínima de 2.850 euros. Esperemos que el Gobierno sea honesto y se solventen los anteriores problemas, como que los autónomos sólo tengan derecho al mínimo o que, por tener una máquina de tabaco, te descuenten un 25% de la ayuda cuando ninguno vivimos del tabaco, porque es un servicio que damos", afirmaba.



A la espera de que el departamento de Desarrollo Económico les convoque, el presidente de la Asociación de Hosteleros del Casco Antiguo, Carlos Albillo, se mostraba un tanto escéptico en torno a las ayudas, aunque las valoraba en positivo. "Hasta que no nos sentemos no quiero hablar. Espero que se nos escuche. Dicen que son los que más ayudan de España. Yo me quiero comparar con otros países".



Para Albillo es "indiscutible" que la zona de hostelería "más castigada" por el cierre de interiores es el Casco Antiguo porque la inmensa mayoría no dispone de terraza. "Esta siendo muy duro. Estamos sufriendo mucho porque, de forma injustificada, se está cargando el peso de los contagios en el sector. Llevamos cinco meses cerrados y muchos con restricciones muy severas". A juicio de este portavoz de la hostelería el Gobierno de Navarra podía adoptar "otras medidas" pero considera que no se hacen para no ir a contracorriente de las pautas marcadas por Madrid. "Las terrazas cierran a las 9 y el toque de queda se mantiene a las 11. ¿Qué va a hacer la gente de 9 a 11? No tiene coherencia".

Te puede interesar