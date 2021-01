Los hosteleros navarros destacan que un 50% no ha podido acceder a ayudas

Actualizada 20/01/2021 a las 12:58

Las asociaciones de hostelería de Navarra han subrayado que un 50% de los negocios del sector no han podido acceder a las ayudas del Gobierno Foral y auguran que la nueva prohibición de apertura del interior de los establecimientos desde este sábado provocará "cierres en masa" de locales.

En este sentido, la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) explica en un comunicado que al decreto de ayudas sólo han podido presentarse 1.696 empresas hosteleras de las 3.600 que se calcula existen en Navarra, y 281 de los 1.195 alojamientos entre hostales, hoteles, casas rurales, camping y albergues.

Un significativo número de hosteleras y hosteleros, cerca del 58%, no han podido solicitar las ayudas y un importante porcentaje, el 56% de las empresas que la han solicitado, han recibido tan solo la ayuda mínima, de 2.850 euros, señala la asociación.

Además, Anapeh asegura que los requisitos recogidos en las bases de las ayudas del anterior decreto "han restringido el acceso a muchas empresas por diferentes razones", como por haber iniciado su actividad a partir del 1 de julio, por ser empresas que tributan en módulos y no fueron beneficiarias de las ayudas al autónomo reguladas en el Decreto Foral 3/2020, o por haber cambiado la razón social en ese periodo.

También por haber estado en situación de incapacidad temporal en el momento del estado de alarma, por no haber estado al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda, aunque en la actualidad sí lo estén, o por superar la unidad familiar ciertos ingresos.

Entre las empresas perceptoras de la subvención, agrega, el 56% ha recibido la ayuda mínima con independencia de que se trate de un bar de noche con su actividad impedida, que se disponga o no de terraza u otros parámetros indicativos de la perdida de facturación o de los daños económicos sufridos. A estos casos se añaden además quienes han visto minorizada su subvención un 25 % por disponer de un segundo IAE por la venta de tabaco.

Por ello, Anapeh insta al Gobierno de Navarra a "dar una solución a todas aquellas empresas que han quedado fuera de esta convocatoria y a ponerse a trabajar en la nueva línea de ayudas directas al sector, un rescate real que compense el impacto generado por los cierres de la hostelería y las restricciones que se están sufriendo tanto en horarios como aforos, dejando limitada la actividad a unos mínimos insostenibles en la mayoría de los negocios".

Te puede interesar

Por su parte, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) ha lamentado que éste sea "el sector más criminalizado de largo desde que arrancara la crisis del Covid-19".

"Calificándola como 'medida quirúrgica y selectiva', el Ejecutivo navarro vuelve a castigar a miles de empresas hosteleras que no levantan cabeza. La gran mayoría de estos establecimientos no cuentan con terraza, por lo que esta medida obliga a un nuevo cierre en masa del sector", sostiene la AEHN.

La asociación recuerda que los últimos datos del Ministerio de Sanidad hablaban de que apenas el 2% de los contagios totales de coronavirus se producen en establecimientos de hostelería y estos datos “demuestran que cerrar la hostelería no sólo no es la solución a la propagación del virus sino que tiene efectos contraproducentes en la evolución de la pandemia, ya que aboca a otro tipo de encuentros donde el nivel de contagio es mucho mayor".

"La hostelería es la alternativa controlada y segura a otro tipo de reuniones sociales”, insiste la AEHN, que reclama "un trato equitativo y restricciones basadas en datos".

En Navarra, abunda, "se ha demostrado que, con la hostelería abierta, primero las terrazas y luego el 30 % de los interiores, no solo no ascendían los contagios sino que descendían, y no ha sido hasta la llegada de las Navidades y sus consecuentes reuniones familiares en domicilios que ha vuelto a subir la curva de contagios".

La asociación ha acogido el nuevo paquete de ayudas de 10 millones para el sector hostelero "con positividad aunque con prudencia" y resalta que "es capital que estas ayudas lleguen a los establecimientos de forma ágil y de forma generalizada ya que las anteriores apenas llegaron al 50 % de las empresas".

El objetivo, agrega, es que estas ayudas "sirvan de pequeño respiro a un sector que encara 2021 arrastrando una profunda crisis, con un horizonte pintado de incertidumbre y con el anhelo de que la vacunación en Navarra marque muy pronto el porvenir de nuestro sector".

También acoge "con agrado" la propuesta de la consejera de Hacienda "para colaborar en la mejora de la normativa reguladora de las ayudas".



Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo