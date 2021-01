La pandemia y el cierre del ocio nocturno no acaban con el mercado de la droga

Actualizada 14/01/2021 a las 13:12

El mercado de la droga ha continuado en Navarra pese a la situación generada por la covid-19 que ha supuesto el fin del ocio nocturno, al que se suele asociar su consumo, especialmente en el caso de las sustancias sintéticas, lo que ha sido calificado como "muy preocupante" por la Policía Nacional.

Así lo ha manifestado la comisaria jefa de la brigada provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, Nuria Mazo, en la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer la finalización de una operación contra el tráfico de drogas.

Mazo ha remarcado que el hecho de que durante la pandemia continúe la actividad en este ámbito pese a no haber ocio nocturno "preocupa mucho" por lo que puede suponer de que "la gente se esté drogando en sus casas, con sus familias, sus padres, sus hijos".

Ha aludido en concreto al consumo de sustancias sintéticas como el speed, que se consumen más en el norte de España, especialmente en Navarra y el País Vasco, que en el sur.

Al respecto, ha apuntado que en la operación "Boxes", en el transcurso de la cual se han incautado en total 190 kilos de speed, algunas de las personas investigadas se referían a la sustancia con la que mercadeaban como "veneno".

En esa línea ha alertado de los riesgos derivados del proceso de elaboración, teniendo en cuenta que los "laboratorios" en los que han estado "cocinando" las sustancias son garaje, trasteros o bajeras, y que lo han hecho "sin ningún conocimiento de química ni de farmacología y sin unas mínimas medidas sanitarias".

Como ejemplo ha aludido a la modificación de la composición de las sustancias vendidas "en función de si el camello decía que al cliente le gustaba el color, el olor, la textura o el efecto que esa sustancia estaba produciendo".

"Aparte del riesgo que conlleva el consumo de sustancias psicotrópicas, ponerse en manos de unas personas que están haciendo las mezclas sin saber lo que hacen" implica unos efectos "muy preocupantes para la salud", ha añadido.

La comisaria ha valorado, "en un año atípico para investigar", la labor llevada a cabo por los agentes que han intervenido en el operativo y que han posibilitado una de sus operaciones "más relevantes" en ese campo.

Asimismo ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y es que, según ha señalado, reciben "informaciones muy buenas" a través de la web de la Policía.

En ese sentido ha asegurado a quienes mandan en información que "no hay ni una sola noticia de un posible tráfico de drogas que no se estudie, otra cosa es que no vayamos con el coche y las luces para que nos vean, lo hacemos discretamente", ha precisado.