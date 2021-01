El Gobierno de Navarra estudia "opciones" para regular las jornadas de Policía Foral

Actualizada 14/01/2021 a las 15:01

El Gobierno de Navarra "estudia opciones" con "rigor y consenso" para dar solución a la anulación judicial del Decreto foral que regulaba las jornadas y retribuciones de la Policía Foral, sin que haya una merma de derechos ni de seguridad jurídica.

Así lo ha señalado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno parlamentario de este jueves, en el que ha advertido de que la anulación del Decreto foral no cuestiona el fondo sino la forma.

Al respecto, ha valorado el sistema de turnos que propone en detrimento de otras circunstancias como la jornada flexible, si bien la entrada en vigor de la anulación en dos meses conllevará la aplicación de la regulación anterior.

Se ha tratado de "una situación sobrevenida" por el recurso y la decisión judicial correspondiente, ha dicho un Remirez que ha antepuesto el "compromiso" de su Gobierno por dar solución "con rigor y búsqueda de acuerdo" a una situación que no conlleva "ningún limbo" jurídico en la que "ningún colectivo va a ver mermadas sus retribuciones".

"Este es el Gobierno de la máxima seguridad jurídica", ha dicho el consejero sobre los pasos que van a dar, al tiempo que ha afeado a Navarra Suma que fuera uno de los miembros de la coalición, el PP, el responsable de la ley estatal que en su día impidió desarrollar reglamentariamente la Ley foral de Policías de cuya tardanza ahora le acusa NA+.

"Usted me está pidiendo que me salte la ley. Y si el desarrollo reglamentario no es posible es gracias a que el Gobierno de Mariano Rajoy y el ministro Montoro lo impidieron", ha criticado.

Poco antes el portavoz de Navarra Suma y miembro del PP, José Suarez, ha sido muy crítico con la "imprevisión" de Remirez en este asunto en el que tenía un escenario que podía complicarse, en el que tenía un plazo concreto para desarrollar la ley, "cosa que hubiera resuelto este problema", y en el que "usted ha sido superado por la situación".

Así, ha respaldado algunas de las críticas que los sindicatos de la Policía Foral han empleado con el consejero -"inacción y pésima gestión"- para avanzar la solicitud de una comparecencia más extensa al respecto de Remirez, a quien ha pedido "menos tuits y más reglamentos".