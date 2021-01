Se prorrogan las medidas del deporte navarro a la espera de nuevas restricciones

Actualizada 12/01/2021 a las 18:15

El Instituto Navarro de Deporte ha comunicado este martes, 12 de enero, que se prorrogan las medidas en el deporte navarro que se aprobaron a mediados del mes de diciembre. Se trata de una medida provisional, por razones jurídicas, ya que la normativa vigente expiraba este martes, a la espera de que en pocos días Salud anuncie las nuevas restricciones. Se prevé que haya novedades en materia deportiva.

Mientras tanto, las competiciones de carácter no profesional y eventos deportivos se podrán seguir realizando con público, siempre que no supere el 50% del aforo máximo permitido. En instalaciones cerradas, el número máximo de asistentes como público no puede superar las 200 personas, respetando en todo caso, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y el uso adecuado de mascarilla. En el caso de competiciones de carácter no profesional y eventos deportivos en instalaciones al aire libre, el límite es de 400, con las mismas condiciones.

Además, se mantiene la restricción de grupos para la realización de actividades físico-deportivas dirigidas, en espacios cerrados, a una participación máxima de 6 personas. Sin embargo, podrán realizarse actividades físico-deportivas dirigidas, en espacios cerrados en grupos de 15 personas, si la instalación reúne las condiciones de 8 m2 por participante para actividades de baja movilidad y 20 m2 por participante para actividades de alta movilidad, ventilación natural o forzada (mecánica) sin recirculación de aire.

En este tipo de actividades físico-deportivas, será obligatorio el uso de mascarilla en las zonas de accesos y tránsito de instalaciones, y durante la práctica deportiva de modalidades de baja intensidad”. La modalidad de cada tipo de práctica deportiva se regirá por el Instituto Navarro del Deporte.

