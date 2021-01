Actualizada 02/01/2021 a las 06:00

Navarra ha realizado más de medio millón de pruebas diagnósticas a la población durante la pandemia de coronavirus, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Se trata de las pruebas PCR, que detectan fragmentos genéticos del coronavirus, y de test de antígenos, que buscan proteínas del virus y, por lo tanto, se consideran también una prueba diagnóstica.

En concreto, hasta el 24 de diciembre se habían efectuado 513.194 pruebas. De ellas, 467.440 corresponden a pruebas PCR mientras que 45.754 han sido test de antígenos. Esta última prueba comenzó a utilizarse a mediados de octubre y se generalizó, sobre todo en los centros de salud y de urgencias, a principios de noviembre dada su eficacia para obtener el resultado con rapidez (quince minutos).

La gran mayoría de las pruebas se han llevado a cabo durante la segunda ola de la pandemia en el marco de la estrategia de detección precoz que mantiene el departamento de Salud. Así, durante la primera ola y hasta final de junio, se realizaron 78.300 pruebas PCR. El resto, más de 380.000 PCR y más de 45.000 test de antígenos, se han realizado en los últimos meses.

La estrategia se centra en la detección precoz de casos entre personas con síntomas, aunque sean leves, que acuden sobre todo a los centros de salud y a urgencias. Se suma la búsqueda para su análisis de los contactos estrechos de los nuevos casos, a cargo del equipo de rastreadores, así como los cribados preventivos o tras algún caso en distintos ámbitos, desde residencias a empresas o localidades, y el cribado en el ámbito escolar cuando se detecta un caso.



SALUD CONTEMPLA UNA 'REPESCA' EN LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS EN RESIDENCIAS

Las personas que viven en residencias y los trabajadores que no se puedan vacunar en el momento en que Salud va a administrar el preparado en el centro podrán recibir la vacuna posteriormente. Así lo indicó Ana Arístegui, responsable de la logística de la vacunación en Navarra. El objetivo es llegar al mayor número de personas y puede haber problemas que impidan que una persona reciba la vacuna en un momento concreto. Por ejemplo, apuntó, estar pasando un proceso febril, estar hospitalizado, etc. el día de la vacunación. También se intentará repescar a las personas que un primer momento no quisieron vacunarse (siete casos en la residencia El Vergel, por ejemplo). “Volveremos a ofertarles la vacuna”, dijo.

Arístegui recalcó la precisión con la que se ha preparado la agenda de vacunación en estas primeras semanas. De hecho, no se van a administrar primeras dosis de vacunas a nuevas personas si no hay stock suficiente como para vacunar a las personas han recibido la primera dosis.

