El nuevo propósito para el 2021 que puedes hacer realidad

Actualizada 29/12/2020 a las 06:00

Dice el refrán que ‘Año nuevo, vida nueva’, y este 2021 es una nueva oportunidad para poner en marcha esos propósitos pendientes que dejamos pasar meses atrás. Sacarse el carnet de conducir, bien sea de coche, moto o remolque…, es uno de los objetivos más buscados. Tenerlo en nuestras manos es una ocasión para disfrutar de más independencia a la hora de movernos, así como una puerta de entrada al mercado laboral. Estas son tres autoescuelas que te ayudarán a hacer realidad este sueño y a arrancar el año con energías renovadas.

AUTOESCUELA LOBI

Autoescuela Lobi “es el principal proyecto de autoescuelas en franquicia de Navarra. Propone un completo sistema de aprendizaje con garantías para sus alumnos, aprovechando las nuevas tecnologías y la experiencia de sus profesionales que acompañan, evalúan y preparan a cada alumno según sus necesidades hasta obtener el permiso de conducir”, destaca Alberto Esparza Michelena, propietario.

Lobi es un proyecto de “reciente creación pero de rápido crecimiento”, y cuenta en la actualidad con 10 centros, ubicados en Pamplona (calle Tajonar 10), Noáin (Calle Real 64), San Sebastián, Vitoria, Eibar, Azkoitia, Andoain, Arrasate, Mondragón y Valencia. Dispone de una sede presencial para la impartición de los cursos en las principales capitales y un sistema complementario de formación e-learning con cursillos intensivos permanentes a sus alumnos.

Además del sistema tradicional de enseñanza tanto presencial como elearning, Lobi, cuenta asimismo de manera complementaria y sin coste adicional con un sistema de desarrollo cognitivo basado en realidad virtual, que permite al alumno “acudir al examen más tranquilo y seguro a un menor coste”, señala. Lobi presta servicio de formación vial en todos los permisos, clases de reciclaje y también un servicio completo de gestoría y tramites con tráfico a precio exclusivo para todos sus clientes.

La principal novedad de esta autoescuela, además de su sistema de aprendizaje de realidad virtual para los alumnos, es el “sencillo modelo de franquicia donde cualquier otro centro puede adherirse en unas condiciones muy ventajosas. El reto para 2021 es duplicar tanto el número de alumnos como el de centros adheridos”, indica.

“Además de moderna y personal, Autoescuela Lobi ofrece posiblemente el precio más competitivo del sector, con clases completas de 1 hora desde 36 euros IVA incluido, sin restricciones de horarios ni cambios de profesor. También contamos con una moderna flota de Mini Coopers”, destaca.

Alberto Esparza apuesta por Lobi “porque es personal, por el trato personalizado de nuestros profesionales; digital e innovadora al poder aprender en cualquier lugar y momento utilizando métodos de enseñanza diferentes y modernos; y eficaz porque permite al alumno acudir al examen tranquilo y seguro, lo que permite un mayor índice de aprobados y por tanto un menor coste”.

Más información en info@lobi.es, www.lobi.es y en los teléfonos 948 070 111 y 675 300 700.



AUTOESCUELA AMEZTI

Autoescuela Amezti apuesta por la digitalización de su formación. “Somos una autoescuela 100% online donde el alumno marca su ritmo de aprendizaje, disponiendo de los últimos avances didácticos para la enseñanza teórica y práctica. Los alumnos organizan su método de estudio teórico y las clases prácticas contando con la supervisión de los profesores. Cualquier alumno de cualquier parte de España puede acceder a nuestros contenidos y prepararse para el teórico sin salir de casa y sin necesidad de apuntarse físicamente a la autoescuela. En caso de querer acceder al examen teórico, contamos con sedes para poder examinarse y comenzar con sus prácticas en cualquier momento. Compaginamos la enseñanza online con la calidad y profesionalidad de nuestros servicios”, destaca Iñigo Gómez, gerente.

Ubicada en Navarra en la Avenida Pío XII, número 19 de Pamplona, cuenta con una sala de teórica y zona de desarrollo de clases virtuales con gafas 360º. Dispone además de dos 2 vehículos, 2 profesores en la oficina física y una administrativa.

Asimismo, ofrece un método de enseñanza adaptado a las necesidades del alumno. “Contamos con flexibilidad, adaptabilidad y un aprendizaje continuo desde que los alumnos comienzan con las clases prácticas hasta la obtención de su permiso de conducir. Además, nuestro sistema de formación permite a los alumnos su propia auto-gestión a través de nuestra APP. Es una aplicación de fácil accesibilidad y manejo en la que, además, de poder reservar las clases online, tienen contacto directo y a tiempo real con el profesor, su evaluación y progreso en cada una de las clases prácticas”, señala Gómez.

Los servicios que presta son acceso a la plataforma de test actualizados para realizar desde cualquier sitio web, móvil o Tablet; cursos teóricos en streaming con acceso a vídeos explicativos y chat con el profesor; prácticas virtuales con todas las maniobras que se realizan en el vehículo y los errores más comunes con vídeos explicativos 360º bajo la supervisión de los profesores. “Ahorras tiempo y dinero en explicaciones y lo puedes ver a cualquier hora desde cualquier dispositivo electrónico”; y Clases prácticas desde 15€ en horario ininterrumpido y “pudiéndose organizar el mismo alumno las prácticas de coche según el horario que mejor le convenga”, explica.

Los retos de esta autoescuela para el 2021 son seguir avanzando con las herramientas tecnológicas y con su startup Tawity, ubicada en la incubadora de empresas de la universidad de Deusto. “Contamos con una oferta teórica y práctica muy atractiva, ya que al realizarse la venta online, nos permite ajustar los precios”, indica. Más información en info@ameztiautoeskola.com y en los teléfonos 848450251 y 688825335.



AUTOESCUELA TURBO

Autoescuela Turbo es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el sector de la formación vial. En 2017 inició una nueva etapa con la “ilusión de ofrecer a nuestros clientes una formación diferente, moderna y ajustada a las nuevas tecnologías, pero a la vez de calidad, fiable y sobre todo personalizada y adaptada a la personalidad y necesidades de cada uno de ellos”, explica Sonia Cano Ulloa.

Disponen de dos autoescuelas en Berriozar y en Zizur Mayor. También presta formación online en www.turboautoescuelas.com, donde ofrece la posibilidad de acceder a formación teórica y test online. Asimismo cuenta con una pista de prácticas para las pruebas de destreza de los permisos: AM, A1, A2, A, B96, y B+E.

Además de todo tipo de permisos para conducir vehículos por las carreteras (AM, B, B96, B+E, A1, A2, A, C, C+E, D, D+E), Autoescuela Turbo incluye un servicio pionero entre las autoescuelas de Navarra, como son los Cursos de conducción segura, evasiva y eficiente. “Te ayudarán a reaccionar ante determinadas situaciones que pueden surgir en la carretera, como puede ser un derrape por agua, hielo, aceite, corregir un sobreviraje o subviraje. Aunque se ofrecen también a clientes particulares, nos demandan distintos organismos como Osasunbidea, Fundación Laboral de la Construcción, ASPY y Cuerpos de policía de Navarra y Logroño. Son aproximadamente 8 años impartiendo este tipo de formación en el cual somos pioneros en nuestra comunidad”, destaca Sonia. También ofrecen cursos de reciclaje para ponerse al día en la conducción bien por falta de costumbre o por adaptación a las normas de conducir en España para personas con carnets de otros países; y cursos de amaxofobia (miedo a conducir).

Entre su personal cuenta con profesorado de formación teórica y de prácticas, que se forman “constantemente en las nuevas normas que desde DGT van presentando. Así como en las nuevas técnicas de conducción segura, preventiva y eficiente, que tratamos de inculcar a nuestros alumnos durante su aprendizaje”, señala. Cuenta además de un equipo “completo” de 15 vehículos para la formación en los diferentes permisos: coches, motos y remolques.

“Nuestras oficinas están adaptadas a la nueva realidad que nos está tocando vivir (covid-19), con desinfección constante de todos los espacios, con especial atención a los puntos donde nuestros alumnos hacen los test. Asimismo nuestros vehículos se desinfectan cada hora, con el cambio de alumnos”, señala.

Ofrecen la posibilidad de realizar la formación teórica tanto presencial como on-line. “Nuestros alumnos eligen cómo quieren hacer su formación. También pueden optar por un modelo mixto. Se puede hacer a la carta, según las necesidades de cada persona. Y todo ello con una atención donde tanto en nuestros locales, como a través de Whatsapp, Instagram o Facebook, intentamos personalizar al máximo, sabiendo que cada alumno/a tiene sus propias necesidades y ritmos de aprendizaje”, afirma. “En cuanto a la parte teórica, dado que debido a las nuevas normativas no podemos usar las aulas en toda su capacidad, ofrecemos a nuestros alumnos la posibilidad de hacer teórica online, donde previa petición, aquellos que lo necesiten, podrán solicitar acceso a las sesiones de teórica que necesiten para visualizar a la hora que más les conviene”.

La formación práctica apuesta por la calidad y la confianza al volante. “Los alumnos siempre irán con el mismo vehículo y profesor. Les enseñamos el manejo del vehículo, haciendo especial hincapié desde el inicio en la enseñanza de actitudes respetuosas con los demás y compatibles con la seguridad vial, intentando en todo momento que sean conscientes de sus actos y de las consecuencias que pueden acarrear determinados comportamientos al volante”, asegura.

“Nuestras clases diarias van encaminadas en todo momento, no solo a aprobar un examen, sino a que al finalizar el proceso, sean capaces de conducir con solvencia en cualquier carretera, momento y situación. No nos limitamos a enseñar unos recorridos para aprobar un examen. Siempre vamos más allá, y siempre que las circunstancias nos lo permiten, salimos de la zona de confort, y les llevamos por zonas más dificultosas (carreteras convencionales, puertos de montaña, conducción nocturna, con lluvia…) Intentamos en todo momento hacer una formación completa y de calidad. Todo ello, creando un clima de confianza en el que el alumno entienda que puede comunicarse con el profesor libremente, sin miedo”, indica.

Esta batería de propuestas es “producto de nuestro interés por mejorar constantemente, con el objetivo de concienciar a todos nuestros alumnos de la necesidad de ser conscientes y consecuentes con lo que se hace al volante”. Para que la formación sea más lúdica, disponen en sus plataformas (Facebook, Instagram) Turboquiz, un divertido juego de preguntas y respuestas para poner al día los conocimientos de las normas de circulación. Está abierto a cualquier persona que quiera participar, y se pueden ganar diversos premios (clases gratis, claves de test...).

“Queremos seguir estando cerca de nuestros alumnos, tanto personalmente como en redes sociales. Está en nuestro pensamiento ampliar la familia Turbo Autoescuelas. Con el objetivo de que la calidad en la enseñanza que ofrecemos llegue al mayor número de personas posible”, señala Sonia.

Más información en Instagram: @autoescuelaturbo y Facebook: Turbo Autoescuelas. Turbo Berriozar: Fijo: 948 30 06 20. WhatsApp: 636 585 086 turboberriozar@turboautoescuelas.com.Turbo Zizur. Fijo: 948 18 96 70. WhatsApp: 681 345 108. turbozizur@turboautoescuelas.com