Navarra prohibirá los viajes en Nochevieja si se confirma un repunte de casos

Actualizada 24/12/2020 a las 13:56

El Gobierno de Navarra prohibirá en Nochevieja los viajes fuera de la comunidad si los datos confirman un repunte de la covid-19 tras Nochebuena y Navidad, según ha comentado la presidenta María Chivite en una entrevista en Navarra Televisión.

Chivite, entrevistada en el programa 'La presidenta responde', ha afirmado que no le "temblará el pulso” si se confirma un repunte de casos positivos durante los primeros compases de estas Navidades. “Esto no ha terminado. Hay esperanza pero vamos a tener que vivir con las medidas y la covid durante meses”, ha declarado.

"Esperemos que no llegue esa tercera ola. No tendríamos ningún problema en tomar medidas más restrictivas. No nos va a temblar la mano”, ha señalado Chivite, quien ha apuntado que su máxima preocupación “es que la gente se cuide".

También se ha referido al sector de la hostelería, que tanto está sufriendo con las restricciones: “Entiendo que el sector de la hostelería esté enfadado, pero no se ha hecho por capricho. Esto es algo que se ha hecho en toda Europa. No es que la hostelería sea el problema”.

Sobre el proceso de vacunación en Navarra, la presidenta se ha mostrado esperanzada y ha indicado que se vacunará “cuando me toque”. Aún así, ha agregado, “estamos ante el principio del fin, pero todavía es el principio. Todavía no ha terminado".

Preguntada por la situación en la que pueda quedar la Comunidad foral tras la crisis del coronavirus, Chivite ha considerado que “quizás sea necesaria la prórroga de los ERTE en algunos sectores hasta junio".

También ha aludido a la posibilidad de que “para el primer trimestre del año que viene podamos tener cerrado un borrador sobre el plan de empleo".

Ha mencionado asimismo la automoción: "Podemos tener buenas noticias sobre Volkswagen Navarra en el primer trimestre del año que viene".

Sobre el caso del consejo Manu Ayerdi, ha asegurado que será Geroa Bai la que decida quién le sustituye en caso de que el Supremo le notifique finalmente que es investigado en el caso Devalor. Mientras, ha explicado, Ayerdi “está en su trabajo y, si le llega la notificación, sabe qué hacer".