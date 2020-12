Juan Cabrera: “Tengo que trabajar, los impuestos no dejan de cobrarlos”

Actualizada 18/12/2020 a las 06:00

Juan Cabrera es uno de los dos socios , y cocineros, del asador restaurante Anttonenea, en la calle San Antón y contestaba de la siguiente manera cuando se le preguntó sobre la rentabilidad de abrir sólo al 30% de aforo: “Lo que no me compensa es quedarme en casa. Si entra uno pues ya es ganancia, mejor que cero, porque los impuestos no los dejan de cobrar y hay que pagarlos”. Sin terraza, el restaurante se apuntó al servicio de comida a domicilio y registraban una media de diez pedidos diari