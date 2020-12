Navarra Suma critica que el Gobierno destine “migajas” a Cultura y Deporte

Actualizada 17/12/2020 a las 10:40

La parlamentaria de Navarra Suma, Raquel Garbayo, ha criticado que “el departamento de Cultura y Deporte solo vaya a recibir las migajas de los presupuestos de 2021, mientras ambos sectores se desmoronan”, ya que, del total de los presupuestos, Cultura tiene destinado el 0,8% y Deporte el 0,3%.

Para Garbayo, son unos presupuestos “insuficientes”, que necesitan un “empujón serio en el ámbito cultural, un sector al que deben llegar ayudas cuanto antes y que está dañado de muerte”. “Y en deporte no se soluciona ninguna de las problemáticas que arrastran las distintas federaciones y clubes desde el inicio de la legislatura”, ha agregado.

En este sentido, la parlamentaria ha reprochado que en el departamento “no hay prioridades, no hay acción, no hay más que planes y planes que no nos llevan a ninguna parte y solo sirven para posponer decisiones que deberían tomarse hoy”.

Como ejemplo, Garbayo ha recordado que el gobierno no ha asumido ningún compromiso con las necesidades de las distintas federaciones deportivas. “Ya no es que no sepamos nada de las infraestructuras del atletismo acordadas en sede parlamentaria, es que no sabemos nada ni del béisbol, ni de la natación, ni del tenis de mesa, ni de la lucha, ni del golf, ni del tiro con arco…Como son incapaces de resolver los problemas de las federaciones, han lanzado un censo de instalaciones deportivas para seguir sumando tiempo a su incapacidad para gestionar y a su inactividad como departamento”.

La parlamentaria de la coalición de UPN, Cs y PP también ha incidido en que el presupuesto “no alcanza para la necesaria reactivación del sector cultural, que además sigue sufriendo las restricciones y cancelaciones de la pandemia, y que es un sector que cerró primero y abrirá último”.

Según Garbayo, “a todos los partidos que sustentan al Gobierno se les ha llenado la boca hablando de Cultura, de alcanzar el objetivo del 1,5% del Presupuesto, y hoy vemos cómo la apuesta en Cultura, en un momento en el que el sector está sufriendo por las restricciones, aforos y cancelaciones, la apuesta de este Gobierno es la misma que si no hubiera existido una pandemia. Continuismo, a rebufo del Gobierno central y con una enorme incapacidad para gestionar las circunstancias actuales”.

Por otro lado, la parlamentaria de Navarra Suma ha criticado que “se han tomado decisiones con criterios políticos que han perjudicado directamente al sector cultural y deportivo, cuando ambos han demostrado ser lugares seguros y han hecho grandes esfuerzos para adecuarse a la situación”.

En este sentido, ha resaltado que “estos Presupuestos castigan a los pueblos que no votan en el sentido del Gobierno”, lo que ha calificado como “clientelismo”.

Por eso, desde Navarra Suma se ha presentado 29 enmiendas al Departamento de Cultura y Deporte por un valor total de 15.658.000 euros, donde destacan partidas como un plan de rescate del sector cultural por 8.000.000€; acciones sobre patrimonio cultural valoradas en 1.000.000 €; ayudas a entidades locales para paliar los efectos de la crisis de 500.000€; partidas de apoyo al Camino de Santiago, así como distintas infraestructuras deportivas y culturales en las distintas localidades de Navarra.