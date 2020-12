Cáritas alerta de la "exclusión telemática" de la administración a migrantes

Actualizada 17/12/2020 a las 11:44

Cáritas ha alertado de la "exclusión telemática" que, con motivo de la pandemia de la covid-19, se añade en este 2020 a las que ya sufrían sus usuarios, especialmente los migrantes y familias demandantes de servicios que las administraciones foral y estatal han dejado de tramitar de forma presencial.

Así lo ha señalado en rueda de prensa telemática el director de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, quien ha presentado los datos de esta organización de la Iglesia católica que a 30 de noviembre de 2020 ha atendido en la Comunidad foral a 5.928 personas, un 8 % menos que el pasado año, aunque ha incrementado su intervención en los procesos de acompañamiento, Recursos residenciales, del Centro de Día y del servicio de Inmigración.

Iriarte ha atribuido el descenso de las personas atendidas al "confinamiento y al cierre de fronteras" que ha frenado la llegada de personas a Navarra, donde durante el Estado de alarma (del 14 de marzo al 21 de junio) Cáritas atendió a 2.380 personas, de las que 1.161 fueron en el servicio de acogida, 478 en el de Empleo, 83 en Vivienda, 597 en Inmigración, 145 en el Centro de día y 144 en el Comedor.

Ha explicado que en ese periodo se incrementaron "sustancialmente" las ayudas monetarias para alimentación, alquileres y productos de higiene, y ha incidido en que "durante todo el estado de alarma mantuvimos la atención a nuestros usuarios. Atendimos de forma diferente, pero atendimos", ya sea con comida envasada para llevar desde el comedor, que se cerró, o de forma telefónica desde el Centro Ocupacional, y presencialmente en los programas que siguieron abiertos, como el Centro de día y las dos Residencias.

En cualquier caso, los datos revelan "tendencias", como el aumento del porcentaje de personas "sin papeles" que atienden (este año el 29,13 % frente al 26,86 % del pasado) o el incremento de las personas extranjeras atendidas, este año el 73,94 %, un punto más que el año anterior, con Colombia, Marruecos y Perú como mayoritarios.

El origen de las personas que atienden por primera vez es de Navarra un 29,49 %, del país de nacimiento un 45,41 %, de otro país un 3,37 %, y de otras comunidades autónomas el 21,73 % (de Madrid, Cataluña y Euskadi, principalmente), dato este último que se ha duplicado respecto al pasado año y que Iriarte ha atribuido a la diferencia de "condiciones de coberturas que se dan en un sitio y en otro" y a la denegación del Ingreso Vital Mínimo.

Tras exponer el mapa de la situación, ha señalado dos "problemas graves" que se evidencian de forma significativa y para cuya solución ha apelado en ambos casos a la administración, como son el problema de la vivienda y el de la brecha digital de sus usuarios.

En cuanto al primero, ha señalado que más del 52 % de las personas que atiende Cáritas vive en pisos compartidos (en habitaciones alquiladas, en casas de familiares, amigos), "en muchos casos más de una persona por habitación" en una situación de "hacinamiento", por lo que ha llamado "a los políticos" a procurar "un gran pacto sobre la vivienda, a medio y largo plazo" para que en las próximas décadas el de la vivienda no seas el "muro insalvable" que es hoy.

El otro problema es el de la "brecha digital" que la covid ha acentuado al cerrar o reducir la atención presencial de muchos de los servicios de la Administración foral y estatal, lo que obliga a usar un ordenador con conexión a internet cuando la mayoría de los usuarios de Cáritas no pueden acceder a ello e incluso no tienen ni conocimientos para hacerlo.

"Se está produciendo una nueva exclusión, la de quienes no pueden hacer sus gestiones telemáticamente, y lo más grave es que esta exclusión la está produciendo no el capital sino la administración pública", que no afecta solo a los usuarios sino también a organizaciones como Cáritas.

Ha sido firme al señalar que tienen claro que están para "ayudar a las personas excluidas, pero no para dedicarse a hacer todas las gestiones de Inmigración", ha señalado para justificar la decisión del cierre temporal del servicio por el colapso derivado del cierre de la atención presencial en la Oficina de Extranjería, que ha instado a reanudar.