Autónomos critican una reforma fiscal que "nos pone una soga más al cuello"

Representantes de las once asociaciones de autónomos, en la rueda de prensa en la CEN.

Actualizada 17/12/2020 a las 12:33

Once organizaciones navarras que representan a unos 45.000 autónomos han criticado este jueves el proyecto de reforma fiscal presentado por el Gobierno foral, que según han afirmado "nos pone una soga más al cuello" tras los meses de dificultades económicas por la pandemia.

Las once entidades que han censurado esta reforma del IRPF, que se aprobará previsiblemente en el pleno del 23 de diciembre, son la Asociación de Hostelería y Turismo, Tradisna, ANET, UAGN, Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, Comerciantes de Navarra, Gremio de Carniceros de Navarra, Asociación de Peluquerías de Navarra, CEAT, ANAPEH y Aitan.

Félix Bariáin, presidente de UAGN, ha asegurado que se trata de sectores "esenciales" durante la pandemia y ha destacado que ven "con envidia" cómo en otras comunidades "se premia" a profesionales como agricultores o transportistas, pero en Navarra se aprueba una reforma fiscal que, según ha apuntado, supondrá una subida de entre el 50 % y el 100 % para los autónomos.

"Ni ha habido transparencia, ni ha habido diálogo, ni por supuesto ha habido participación" de estos sectores en la reforma, ha señalado Bariáin, quien ha instado al Gobierno de Navarra a que "se sienten en la mesa con nosotros" y "nos escuchen".

Bariáin ha aseverado que la reforma fiscal supondrá un aumento de la presión fiscal del 100 % "en muchos casos", lo que "es una auténtica salvajada" y a sectores como transportistas o agricultores "nos da en la línea de flotación". Por ello, los autónomos solicitan una moratoria de un año en la aplicación de estas medidas.

Tras resaltar la "unidad de acción" de los autónomos en su rechazo a la reforma, el dirigente de UAGN ha considerado "que un Gobierno no sea sensible a la presión de todos estos colectivos no dice mucho de ese Gobierno en cuanto a diálogo, transparencia y participación".

Se trata de "un cambio fiscal que nos va a crujir", ha indicado Bariáin, quien ha anunciado el inicio de movilizaciones contra esta reforma, la primera de ellas una caravana de vehículos (están autorizados 200 como máximo), incluidos camiones y tractores, que tendrá lugar el próximo sábado.

La caravana partirá de la Ciudad del Transporte y pasará por Cordovilla, Avenida Zaragoza, Plaza Príncipe de Viana, Baja Navarra, Cuesta de Beloso y Rotonda de Burlada, para regresar al punto de partida por los túneles de Ezkaba.

Bariáin ha afirmado que ésta es "una situación a la que nunca hubiésemos querido llegar", pero que es fruto de "la opacidad del Gobierno".

Beatriz Huarte, presidenta de ANAPEH, ha mostrado el "malestar" de los autónomos por unas decisiones tomadas "sin haber sido previamente consensuadas con nosotros".

Para Huarte, "no es el momento para un cambio tan importante de la tributación de las empresas, sobre todo de las pequeñas", algo que a su juicio es "inasumible".

En este sentido, ha subrayado que la reforma implica "un cambio importante de la gestión de los negocios que precisa de un tiempo de adaptación" y supone además un incremento de los costes de gestión de la contabilidad, lo que "nos pone una soga más al cuello".

Por su parte, Alberto Latorre, coordinador de Tradisna, ha lamentado que, en las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios y con Hacienda, "la negativa a escuchar nuestras reivindicaciones ha sido la tónica dominante", lo que ha obligado a los autónomos a "tomar medidas más drásticas".