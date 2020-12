La PAH reclama a las administraciones públicas "medidas intervencionistas"

Actualizada 13/12/2020 a las 11:33

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra (PAH) ha reclamado a las administraciones públicas "medidas intervencionistas que regulen los mercados" de la vivienda "consiguiendo que respondan a las necesidades de la población, adecuándose a sus posibilidades".

En un comunicado, la plataforma ha criticado que "la vivienda, en teoría una necesidad básica cuyo derecho se recoge en la Constitución, en la práctica está abandonada al albur de los mercados, en la actualidad fuertemente especulativos, que convierten ese derecho en papel mojado". "La vivienda lejos de solucionar las necesidades habitacionales de toda la sociedad, convertida en nicho de negocio, deja fuera a los sectores sociales menos pudientes", ha subrayado.

En opinión de la PAH, en Navarra "existen viviendas suficientes para que todas podamos vivir en condiciones suficientemente dignas, mucho mejores a las actuales. El problema es que no están bien distribuidas y adecuadas a su finalidad". Así, ha afirmado que "el grueso de esas viviendas está en manos de grandes propietarios, fondos de inversión y grandes inmobiliarias, con capacidad de imponer precios elevados y condiciones draconianas de alquiler".

"Con esa distribución de viviendas la situación no dejará de agravarse si no existe una actuación decidida de los poderes públicos, no solo paliativa sino intervencionista", ha asegurado la plataforma, que ha considerado que medidas como la renta garantizada, las ayudas extraordinarias a la vivienda o los programas David y Emanzipa, "tienen un efecto muy limitado". Además, ha opinado que "por más que esas ayudas se incrementen, redundarían en incremento de los precios, no en la mejora de la situación de la vivienda".

Así pues, ha propuesto tres fórmulas a las administraciones públicas: un "incremento considerable de los impuestos a pisos vacío, mayor cuanto el particular o la sociedad tengan más número de pisos desocupados"; una legislación que "regule los precios de alquiler de la vivienda, según ubicación y los metros cuadrados"; y un fondo de vivienda pública "suficiente para tener influencia en la deriva del mercado de vivienda, poniendo freno a su carácter especulativo".

"Un Gobierno, el de Navarra en este caso, que se lava las manos y mira para otro lado, dejando sin solución un problema tan grave como el de la vivienda, es un mal gobierno", ha concluido la PAH.