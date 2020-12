El escritor e investigador Fernando Hualde, premio Txondorra Carbón Vegetal 2019

Actualizada 11/12/2020 a las 17:43

El jurado del Premio Txondorra carbón vegetal ha decidido que este año 2020 el ganador del premio sea Fernando Hualde por su contribución a la etnografía navarra en particular así como a la etnografía en general. El jurado ha destacado, además, su contribución al archivo de Navarra al donar una colección de carteles y boletines sobre la historia reciente de la Comunidad foral, además de su labor en pro de la cultura. Asimismo, cabe destacar que esta semana se ha publicado el libro "alpargateras roncalesas" un texto en el que él mismo ha participado.

El jurado, compuesto por don Enrique Maya, alcalde de Pamplona, doña Rebeca Esnaola, consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, Roldán Jimeno, historiador y profesor de la UN, Naiara Ardanaz, representante de Etniker, Laura igantzi, Asier Barandiaran, representante de Eusko Ikaskuntza y Mikel Aramburu (doctor en filosofía y letras) se ha reunido este año de manera telemática, de forma excepcional, para la elección del ganador.

El acto de entrega se sigue manteniendo de forma presencial el próximo 24 de diciembre a las 12h en el Ayuntamiento de Pamplona. No obstante y debido al Covid-19 habrá que esperar unos días para saber cómo acatar la normativa relativa a eventos y hacer un acto que no solo cumpla la ley sino que garantice la salud tanto del premiado como de los asistentes por lo que esperamos que, una vez más, el premio que se otorga anualmente a personas y/o instituciones que se dedican a preservar la cultura tradicional popular siga manteniendo el espíritu de reconocimiento que tiene desde que se instauró y esta pandemia no impida que el premiado así lo sienta.

PERFIL

Fernando Hualde Gállego nació el 27 de septiembre de 1961 en la capital navarra, está casado y tiene cuatro hijos. De antepasados roncaleses, se siente tan natural de este valle como de Pamplona.

Las circunstancias de la vida le llevaron a abandonar los estudios para incorporarse al mundo laboral. Y de esta manera ya acumula 28 años como recepcionista en esa joya histórica que es el Hotel La Perla, fundado a finales del siglo XIX y posiblemente el más antiguo de la península.

Entre tanto, su inquietud le llevó a profundizar en la historia de Pamplona y de sus fiestas, en la del valle de Roncal y en la pirenaica por extensión. Investigación traducida en compromiso, que le ha llevado a formar parte de diversos colectivos, como, entre otros, Txuri Beltzean, asociación nacida en 2003 para recuperar, proteger y divulgar el patrimonio histórico-cultural del Pirineo navarro, Asociación Cultural La Favorita, para la promoción de la figura de Julián Gayarre, Asociación Txaranbil, destinada a la promoción del valle de Roncal. Asimismo, colabora con otras entidades de carácter cultural, como la asociación de almadiero o la del toro ensogado de Lodosa.

Además de haber colaborado en la redacción de folletos y de ser coautor de varios libros, ha escrito y publicado en solitario las siguientes obras: 'Hemingway. Cien años y una huella' (1999), 'Hemingway. Centennial font prints' (1999), 'Historia y carteles de San Fermín. Siglo XX. Tomo I 1900-1950. Tomo II 1951-2000' (2000 y 2002), 'Ura txuri beltzean' (2002), 'El valle de Roncal y sus gentes' (2003) y 'El valle de Salazar y sus gentes' (2003).