El Gobierno de Navarra les obligó a cerrar mucho antes que a sus colegas de otras comunidades autónomas y, además, van a subir la persiana más tarde que algunos de ellos porque se desoyó su reclamación de reabrir el día 9. Eso, unido a la buena evolución a la baja en los nuevos casos de positivos y de los índices de ocupación hospitalaria, hace que los hosteleros navarros acudan este jueves a la reunión de la ‘Mesa Técnica’ del Gobierno de Navarra con la demanda de abrir el día 17, tal y como marcó el departamento de Salud, con un aforo, al menos, del 50% de su capacidad y sin servicio de barra.

“Abrir con menos del 50% no es rentable para muchos establecimientos. Si se opta por un 30 o un 33% se repetirá la historia de las fases y muchos no reabrirán porque no les salen las cuentas. No nos lo podemos permitir”, exponía el miércoles la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN), Ana Beriáin. “Confiamos en que nos escuchen, que entiendan que hay muchos negocios que penden de un hilo, que hay medidas como los medidores de CO2 para indicar a los clientes si la ventilación de un local es buena o no y que hay muchos que disponen de ventilación mecánica”, añadía la representante. Beriáin recordaba que el día 17 los interiores llevarán cerrados 56 días (desde el pasado 22 de octubre) , sin contar los dos meses y medio del confinamiento.

PROTESTA EL PRÓXIMO SÁBADO

El malestar en la hostelería es notable y, para el próximo sábado, día 12, a las 17.30 horas, se ha convocado una protesta en el Paseo de Sarasate de Pamplona de la mano de la plataforma SOS Hostelería, que pretende aunar al conjunto de los más de 4.800 establecimientos afectados.

“Otras comunidades autónomas, sin cierre de hostelería pero con las otras medidas en vigor, tienen datos muy parecidos de infectados, camas UCI ocupadas y fallecimientos, pero esto ya no importa, han tomado una decisión y está claro que no van a dar su brazo a torcer”, señalan en el comunicado de la convocatoria.

La plataforma recuerda que, de los diez meses de pandemia, la hostelería ya lleva cerrada casi cuatro meses por completo y el resto, con restricciones “muy elevadas” de aforo y horarios. “Está finalizando el año y todavía no hay sobre la mesa unas directrices claras de lo que va a ser de nosotros. Nuestro futuro es incierto pero; ¿a quién le importa?. A nuestras instituciones públicas muy poco. (..) Miles de negocios de hostelería están en la cuerda floja, miles de trabajadores y sus familias al límite del colapso económico”, añaden. Y reiteran su demanda de un “plan de rescate digno y en plazos”, ayudas para cubrir pérdidas de 2020 y las que se produzcan en 2021 y revisión de los ERTEs para cobrar el 100% del salario, entre otras medidas.

UN IAE SIN AYUDAS

Desde la hostelería se ha manifestado una queja en torno a las ayudas que concederá el Gobierno de Navarra. Afecta a los establecimientos con el Impuesto de Actividad Económica (IAE) 164410, como el caso del Café Ands, en el Plaza Consistorial, de Pamplona. En este establecimiento, donde se combinan los libros con la bebida, se sirven cafés, botellines de agua o cervezas en lata, al tiempo que dispone de terraza autorizada. Su responsables señalan que les cobran como a cualquier bar la recogida de basuras sin hacer caso al IAE de degustación de café, que afirman es” hostelería con alta vinculación o dependencia del turismo”.

