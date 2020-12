La UE contribuye a financiar tres investigaciones de la Universidad de Navarra

Actualizada 08/12/2020 a las 12:21

Tres ayudas de la Comisión Europea contribuirán a financiar proyectos de investigación en humanidades y ciencias sociales en los que participa el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra.



Se centran en el análisis interdisciplinar de la reproducción humana asistida en países europeos, la despoblación de las zonas rurales y la formación de profesionales de cuidados paliativos, ha informado el centro.



Así, la Comisión Europea ha concedido a la Universidad su primer proyecto coordinado en el área de humanidades en su Convocatoria H2020, en el marco del programa ‘Science with and for Society’ (SwafS). Dotado con 1,2 millones de euros, está liderado por el investigador del ICS Francisco Güell.



El estudio abordará con un enfoque interdisciplinar el ámbito de la reproducción humana asistida en diversos países de Europa con realidades sociales y jurídicas muy diferentes.



A través de entrevistas semiestructuradas, recopilará y analizará el conocimiento científico, las expectativas y las inquietudes de la juventud sobre la reproducción humana asistida. También pondrá el foco en qué tipo de información ofrecen las clínicas a la sociedad y cómo es posible mejorarla.



Asimismo, se han concedido ayudas Erasmus + a dos propuestas en las que investigadores del proyecto ‘Discurso Público’ y el Programa ATLANTES liderarán módulos de trabajo.



Ruth Breeze, Sarali Gintsburg y la colaboradora Karima Tayaa, de ‘Discurso público’, forman parte del proyecto KiNESIS junto con la Universidad de Nápoles La Oriental (Italia), la Universidad College Dublin (Irlanda), la Universidad de Maynooth (Irlanda) y el Observatorio de la Realidad Social de Navarra, del Gobierno foral.



Tiene como objetivo estudiar la despoblación de las zonas rurales de España, Italia e Irlanda y compartir soluciones para revitalizarlas a través de los jóvenes.



Carlos Centeno, Marina Martínez y Leire Arbea, del Programa ATLANTES y el Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra, participarán en un proyecto coordinado por la Universidad de Brasov (Rumanía) que se centrará en el diseño de estrategias de formación en investigación dirigidas a profesionales de los cuidados paliativos.



El objetivo es que estos conocimientos contribuyan a mejorar la práctica diaria de los sanitarios y reporten beneficios desde la perspectiva del paciente y de los sistemas de salud.



Por otra parte, David Thunder, investigador Ramón y Cajal de ‘Religión y sociedad civil’, ha recibido por parte del Gobierno de España la certificación del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3).



Gracias a ella, el ICS ha recibido una ayuda para consolidar a este investigador en el equipo del Instituto, donde continuará centrándose en los fundamentos políticos, institucionales y sociológicos de una sociedad cuyos miembros pueden desarrollarse plenamente a través de su participación en una amplia gama de asociaciones.