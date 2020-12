La navarra Andrea Jaurrieta protagoniza la tercera jornada del Aguilar Film Festival

Actualizada 06/12/2020 a las 13:23

La directora y guionista pamplonesa Andrea Jaurrieta ha sido la principal protagonista de la tercera jornada del Aguilar Film Festival de Aguilar de Campoo (Palencia), certamen que desarrolla su trigésimo segunda edición en formato íntegramente telemático hasta el próximo domingo 13 de diciembre.

La cineasta, a la que el certamen dedica este año una retrospectiva y que, además, forma parte del jurado de la sección oficial, participó en un encuentro abierto al público a través de la web del festival (www.aguilarfilmfestival.es).

Nacida en Pamplona en 1986, Andrea Jaurrieta se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, logrando el premio a la Mejor Directora de su promoción. A continuación cursó el máster en Dirección Cinematográfica de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y completó su formación como titulada en Arte Dramático por el Laboratorio de William Layton.

Su filmografía acumula siete cortometrajes, seis de los cuales pueden verse en la retrospectiva que el Aguilar Film Festival le dedica este año. Se trata de 'Entresuelo' (2008), 'S.E.D.' (2009), 'Todos acabaremos solos' (2011), 'A pleno sol' (2012), 'Los años dirán' (2013) y 'Algunas aves vuelan solas' (2016). Además, en 2015 fue meritoria de dirección de Pedro Almodóvar en la película 'Julieta'.

Para el gran público, Andrea Jaurrieta fue descubierta tras el rodaje de su primer largometraje, 'Ana de día', trabajo que resultó nominado al Goya a la Mejor Dirección Novel en 2019. Además de este reconocimiento, la película fue seleccionada en más de 30 festivales nacionales e internacionales y obtuvo once premios.

'(IN)SATISFACCIONES DE LA AUTOPRODUCCIÓN'

Bajo el título '(In)satisfacciones de la autoproducción', la cineasta navarra participó en un encuentro telemático retransmitido en directo a través de la web del festival de Aguilar de Campoo. En su intervención, la joven directora hizo un repaso de su trayectoria, desde el rodaje de sus primeros cortometrajes con los amigos en la facultad hasta sus últimos proyectos.

En este encuentro, Ana Jaurrieta señaló que, a pesar del éxito logrado con su primer largometraje, espera rodar nuevos cortos. "Quiero seguir haciendo cortos, ya que es un formato que me permite la libertad de experimentar. En los largos está en juego una inversión importante y otras muchas cosas y no tienes la libertad que te aporta el cortometraje", señaló.

Respecto a la autoproducción, fórmula con la que ha rodado todos sus cortometrajes, comentó que "te aporta una libertad absoluta y te permite contar la historia que realmente quieres contar. Es verdad que si te autoproduces el esfuerzo es triple, pero también es verdad que si la cosa sale bien la satisfacción es mucho mayor". "Además creo que la autoproducción es muy positiva cuando alguien comienza su trayectoria, es un aspecto más del aprendizaje, porque te permite conocer todos los elementos que forman parte de la realidad del cine", subrayó.

La cineasta también analizó su lenguaje cinematográfico, formado por obras en las que destaca "el universo íntimo de las personas y el conflicto interno". Al hablar de su estilo narrativo Jaurrieta destacó la influencia que en sus películas ha tenido su trabajo en el vídeo arte. "A veces explicamos mucho las cosas a través de los diálogos y es cierto que en algunas de mis películas destaca una propuesta más experimental, la fuerza de lo visual y no tanto de lo verbal", apuntó.

Sobre el futuro, la cineasta comentó que está escribiendo su próximo largometraje, aunque "hasta que no llegue la financiación necesaria no me hago ilusiones. En principio todo va bien y la idea es comenzar a rodar a finales del año próximo, pero en una situación tan difícil como la que vivimos es complicado hacer previsiones".

La retrospectiva dedicada a Andrea Jaurrieta, así como los concursos de Castilla y León, 'Spanish Showroom' y 'De Campo' y las sesiones especiales no competitivas, pueden verse de forma gratuita a través de la web del festival. Estas obras estarán disponibles del 5 al 13 de diciembre con el único requisito de realizar una inscripción previa en la plataforma www.tv.festhome.com.

El Aguilar Film Festival, que celebra su trigésimo segunda edición del 4 al 13 de diciembre, emitirá un total de 121 cortometrajes en formato íntegramente telemático a través de su página web. Para poder visionar los 31 trabajos que forman parte de la sección oficial será necesario un registro previo en la plataforma www.filmin.es, inscripción que tiene un precio de 15 euros y que incluye una suscripción de dos meses a los contenidos generales de la citada plataforma.

Por su parte, las distintas mesas de debate y los encuentros que a diario reúnen a los directores que compiten en la sección oficial pueden seguirse a través de la web del festival, ya sea en directo o mediante un visionado posterior.

El Aguilar Film Festival es un evento organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura, cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España -a través del ICAA (Instituto de las Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)-, el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura (PICE), la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. Entre sus principales patrocinadores privados están Galletas Gullón y Aquona.

Te puede interesar