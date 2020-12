Rifirrafe entre Ruth Goñi (Cs) y Toni Magdaleno (PSN) por el terrorismo

Actualizada 02/12/2020 a las 08:54

La senadora navarra de Ciudadanos, Ruth Goñi, ha cuestionado este martes una intervención del senador navarro del PSN, Toni Magdaleno, en la Cámara Alta en relación con el terrorismo, después de que éste haya señalado que Ciudadanos "no estaba allí" cuando la sociedad derrotó a ETA. "¿Quién es el senador Magdaleno para otorgar el derecho de hablar o no hablar de terrorismo? ¿Acaso él concede un pedigrí especial para hablar de terrorismo?", ha planteado Goñi.

La senadora navarra de Ciudadanos ha mostrado así su "indignación ante las palabras del socialista durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska", en las que ha asegurado que "nosotros sí estuvimos allí y ustedes (en referencia a Ciudadanos) no, no son capaces de entenderlo".

Ruth Goñi ha afirmado que, según ese criterio, "quizá Magdaleno sólo podría hablar de derecho como abogado constitucionalista que es". "Tampoco podría hablar de memoria histórica y mucho menos de la dictadura franquista, puesto que él ni tan siquiera había nacido en esa época", ha afirmado.

La representante de Ciudadanos, explicando que Magdaleno ha realizado estas consideraciones al preguntar al ministro Grande-Marlaska sobre el proyecto educativo 'Memoria y prevención del terrorismo', ha planteado si "pretenden prevenir el terrorismo así, imponiendo quién está legitimado o no para hablar de terrorismo". "¿Eso es lo que pretenden enseñar a nuestros hijos? Con semejante actitud poco o nada contribuye a la necesaria 'unidad de los partidos' que él mismo ha apuntado como herramienta para acabar con el terror que asoló España durante tantos años", ha añadido.

Ruth Goñi le ha instado a "compartir un café cuando quiera, porque yo sí existía cuando ETA mataba y le puedo contar toda mi experiencia, que es amplia y dura, relacionada con los asesinatos de ETA, cuando los representantes de la izquierda abertzale, esos con los que los socialistas acaban de pactar y de los que el Gobierno de Pedro Sánchez dependen por voluntad propia, justificaban los crímenes terroristas del mismo modo que lo siguen haciendo ahora".

"¿Acaso ya ha olvidado el señor Magdaleno que Otegi, el que fuera miembro de ETA, no hace ni una semana que justificó su apoyo a los Presupuestos de Pedro Sánchez como paso para alcanzar la república vasca, esa que reclamaban y por la que decían luchar los terroristas?", ha cuestionado.

La senadora de Ciudadanos ha insistido en su mensaje: "¿A mí y no digamos ya a nuestra compañera en el Parlamento Europeo, Maite Pagaza, como al resto de españoles, nos va a decir nadie si podemos o no podemos hablar de terrorismo, si estuvimos o no estuvimos ahí? Al menos, nosotros no hemos regalado el control de los Presupuestos y, por lo tanto, el dominio sobre el Gobierno a quienes pertenecieron a ETA, a quienes siguen saliendo a la calle entre loas para recibir a los asesinos que salen de prisión".