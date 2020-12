Actualizada 02/12/2020 a las 07:56

Siete de los ocho sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Salud se concentraron este martes en demanda de “condiciones laborales dignas” para los trabajadores del sistema sanitario. Los representantes de los trabajadores de ELA, SATSE, UGT, AFAPNA, LAB, SAE y CCOO denunciaron que Salud únicamente ha convocado una vez durante la pandemia a la Mesa Sectorial, donde se reúnen sindicatos y Administración para tratar temas laborales.

“Salud nos ignora”, afirmó Itziar Pérez Sola, delegada de UGT. Junto con Begoña Ruiz, delegada de SAE, denunciaron que el departamento de Salud está tomando todas las decisiones de forma “unilateral” sin tener en cuenta a los representantes sindicales.

Este martes, la concentración se centró en la situación de la Atención Primaria y la necesidad de “reorganizar” el sistema para su correcto funcionamiento y para evitar la sobrecarga que están sufriendo los profesionales. El próximo día 10 los sindicatos volverán a concentrarse para denunciar, en esa ocasión, la situación en Atención Especializada.

Una de las principales demandas es el dimensionamiento de las plantillas para atender la demanda en todo el sistema. En este marco, denunciaron que la eventualidad en Salud alcanza casi al 50% de la plantilla.

CAMBIOS DE TURNO Y COBROS

Los representantes sindicales expusieron que la pandemia ha puesto en evidencia las “carencias estructurales” que se vienen arrastrando en el sistema sanitario. Y destacaron que los profesionales están cansados y, en muchos casos desmotivados, después de meses “dándolo todo” pero sin una adecuada compensación.

Así, en la Mesa Sectorial del 3 de junio la Administración aceptó pagar el complemento de riesgo del 2% a todos los profesionales en exposición ero no ha sido así, aseguraron. Este complemento, que hasta 2011 era del 10%, se cobra según unidades entre un 1% y un 2%. Ahora lo reclaman para todos los trabajadores en situación de riesgo. Además, se da la circunstancia de que en la UCI los profesionales cobran el 2% mientras que en los puestos UCI que se habilitan fuera de esta estancia únicamente cobran el 1%, denunciaron.

También destacaron que solo el personal fijo cobra el complemento de productividad (horas extras) mientras que los eventuales tienen una compensación horaria en el calendario laboral. A estos agravios sumaron la situación de cambios de puestos y turnos, lo que impide una adecuada conciliación, o la anulación de vacaciones en el último momento en función de la situación de cada centro.

Principales demandas



1 Presupuesto. 10% del PIB . Y un 25% para Primaria. Defensa de la sanidad pública.



2 Empleo. Mejoras en condiciones laborales y económicas, aumento de plantilla, consolidación con OPEs hasta el 8% de eventualidad, eliminación de contratos parciales, etc.



3 Recortes. Recuperar el poder adquisitivo previo a 2010.



4 Carrera profesional. Reconocimiento para todos los estamentos



5 Complemento de riesgo del 10% para trabajadores expuestos.



6 Atención Primaria. Desarrollo y reorganización urgente, dimensionando las plantillas.



7 Riesgos laborales. Garantizar la salud y seguridad, dotación de medios, valoración de riesgos laborales y evaluación de riesgos psicosociales.



8 Estado de alarma. No utilizarlo como excusa para precarizar las condiciones laborales.



9 Titulos. No modificar las titulaciones exigidas para desempeñar cualquier puesto.



10 Negociación. Que sea real. Convocar la Mesa Sectorial.