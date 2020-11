Las pamplonesas Clara Purroy y Silvia Milagros, Premio Nacional Fin de Carrera

Actualizada 26/11/2020 a las 13:00

Las pamplonesas Clara Purroy y Silvia Milagros, graduadas de la Universidad de Navarra, han sido galardonadas con el Premio Nacional de Fin de Carrera correspondiente al curso 2015-2016. Asimismo, otros dos antiguos alumnos del centro académico, la burgalesa Carmen Arroyo y el donostiarra Yago Lizarribar, han obtenido esta distinción que concede el Ministerio de Universidades a los mejores expedientes académicos.

Los cuatro han conseguido uno de los 162 premios nacionales fallados en esta convocatoria (57 primeros premios, 54 segundos y 51 terceros). Clara Purroy Ortega, graduada en Arquitectura, ha logrado el primer premio en la categoría de Ingeniería y Arquitectura, dotado con 3.300 euros. Muy contenta con el galardón, reconoce que ha sido la excusa perfecta para “volver a recordar anécdotas, alegrías y penas con las personas que fueron coprotagonistas y apoyos fundamentales en los años de universidad; y que son, al fin y al cabo, lo que te llevas contigo”.

En la actualidad Clara cursa un Master in Business Administration en MIT Sloan (Massachusetts Institute of Technology). “Es algo que quería hacer desde hace años para complementar mi formación en gestión y empresarial”. Durante la carrera ya realizó prácticas en consultoría estratégica en McKinsey, y después pasó a Amazon, para encargarse, junto con otras tres personas, del lanzamiento de Amazon Business en España. Entre los retos que nunca ha dejado de lado se mantiene Building Their Future: “Nació como mi proyecto fin de carrera/máster. Entonces, con varios amigos, fundamos la ONG para levantar una escuela de Primaria en Nairobi”. Desde aquel 2016 el proyecto ha seguido creciendo y han vuelto cada año a Kenia -excepto este último por la pandemia- para construir nuevos pabellones educativos.

La también pamplonesa Silvia Milagros Solchaga, graduada en Biología por la Universidad de Navarra, ha obtenido el tercer premio en el área de Ciencias, galardonado con 2.200 euros. “Supone un reconocimiento a muchas horas de estudio, pero también a los malabares con los horarios que hice para continuar con otras actividades”, afirma. Tras acabar la carrera, Silvia se quedó en la Universidad cursando el Máster en Investigación Biomédica, con intención de realizar la tesis, “pero finalmente dejé la carrera investigadora para dedicarme a mi auténtica pasión, la docencia”, explica. Cursó el Máster de Profesorado para Secundaria y Bachillerato y comenzó a trabajar en el Colegio Sagrado Corazón, donde sigue actualmente.

LA CERCANÍA DE LOS PROFESORES

La bióloga navarra guarda muchos recuerdos de la carrera, pero destaca “la cercanía de algunos profesores" que le marcaron especialmente y con los que aún conserva algo de relación. "Aquellos que se empeñaban en que entendieras algo en lugar de simplemente memorizarlo, te hacían aspirar alto y creer en ti, y siempre estaban en el despacho disponibles para tus dudas”.

Por su parte, la burgalesa Carmen Arroyo Nieto ha conseguido el segundo premio en la categoría de Ciencias Sociales. Graduada en Periodismo y Filosofía por la Universidad de Navarra, cursó un máster en la Universidad de Columbia de Nueva York, mientras escribía para una agencia de noticias en las Naciones Unidas y para diarios locales. Se graduó en 2019 y desde entonces hace periodismo financiero en Euromoney Institutional Investor, enfocándose en mercados energéticos.

El ingeniero donostiarra Yago Lizarribar Carrillo ha sido distinguido con el tercer premio en la categoría de Ingeniería y Arquitectura. Yago se graduó en Ingeniería en Tecnologías Industriales y realizó el Máster en Ingeniería Industrial en Tecnun, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra. Actualmente se encuentra en Suiza haciendo una estancia doctoral, dentro del doctorado que realiza en IMDEA Networks (Madrid). En concreto está en Armasuisse, el centro de la rama Tecnológica y de Investigación del Ministerio de Defensa suizo.