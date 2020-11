ELA, UGT y CC OO piden a Educación que se implique para conseguir la renovación del convenio de transporte de viajeros

Actualizada 26/11/2020 a las 13:10

Los sindicatos ELA, UGT y CC OO han reclamado al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra su implicación para conseguir la renovación del convenio de transporte de viajeros, cuyo periodo de aplicación termina el próximo 31 de diciembre.



Representantes de estos tres sindicatos se han concentrado este jueves ante el Departamento de Educación portando carteles con el mensaje 'Por la no desaparición del convenio. No al chantaje'.



En declaraciones a los medios de comunicación, Manuel Gómez, responsable de Transportes de UGT, ha explicado que Educación "es la principal empresa que da concesiones a las empresas de transportes, prácticamente más del 50% de los viajes que hacen las empresas de transporte van bajo la concesión de Educación para los colegios".



Por ello, ha considerado que "es importante que Educación se implique para que las concesiones se den bajo el paraguas de la ley de Conciertos de Navarra, donde aparece el convenio de aplicación, que tiene que ser el convenio de transporte de viajeros". "Sobre todo estamos hablando de la seguridad de los chavales y chavalas que van tanto a colegios pequeños, como institutos y universidades", ha remarcado.



Gómez ha destacado que "si no somos capaces de renovar el convenio" antes del 31 de diciembre, este "desaparece como tal" y se aplicaría el Estatuto de los Trabajadores. De ser así, ha advertido que en los conciertos que saque Educación el próximo año para el transporte escolar "no aparecería ningún convenio de aplicación", lo que supondría que las empresas de transportes "vayan a echar a la baja los conciertos" y "luchen entre ellas a costa del salario de los trabajadores". "Pero, sobre todo, lo que va a desaparecer es la seguridad para los chavales que van a ir a un autobús, porque si no hay un convenio al final las condiciones de los trabajadores y de seguridad se rebajan", ha remarcado.



El representante de UGT ha indicado que el sector engloba en Navarra a entre 25 y 30 empresas y da empleo a unos 700 trabajadores, al margen de las villavesas que tiene convenio propio. Ha destacado que, además de Educación, el Gobierno de Navarra también se encarga de las concesiones en las líneas regionales o en juegos deportivos, entre otros.



Preguntado por los periodistas, Gómez ha manifestado que la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 33 empresas de transporte escolar y una asociación del sector por crear un cártel en el transporte escolar en Navarra "es un tema de las empresas, no afecta a los trabajadores". "Eso no tiene que afectar a las condiciones de trabajo de los trabajadores ni a las condiciones de seguridad de los alumnos", ha insistido.