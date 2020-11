Maite Sota: “Hacemos pruebas a los niños en cuanto tenemos la más mínima sospecha”

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

Muchos niños ya son expertos en el covid. Y no porque lo hayan pasado. Sino porque han tenido mocos, tos o fiebre y les han hecho alguna prueba en alguna ocasión. O si no han manifestado ninguno de estos síntomas, habrán tenido un compañero de clase que ha dado positivo y por el que han tenido que pasar dos PCR y confinarse en su casa. Sea como fuere, el caso es que a los menores se les diagnostica rápidamente. Así lo cuenta una de las cinco pediatras del centro de salud de la Rotxapea, Maite So