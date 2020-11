Suspendido el debate sobre la deslocalización de empresas en Navarra

Actualizada 11/11/2020 a las 11:40

La comisión de Desarrollo Económico ha decidido suspender durante dos días el debate de la proposición de ley contra las deslocalizaciones empresariales para intentar buscar acuerdos entre los grupos.

Después de media hora de discusión sobre el modelo de debate a seguir, y cuando llevaban alrededor de una hora de sesión, la comisión ha hecho un receso de otra media hora tras el cual se ha anunciado la suspensión, que solo Navarra Suma ha indicado no entender.

Antes los distintos portavoces habían avanzado parte de sus posiciones en relación con la proposición de ley presentada por EH Bildu y las enmiendas registradas por los distintos grupos, 24 en total, parte de ellas suscritas conjuntamente por los socios de Gobierno.

Así para Navarra Suma, ha indicado Carlos Pérez Nievas, es una iniciativa "populista y oportunista" que "no ayuda a los trabajadores", al tiempo que ha rechazado que EH Bildu "pretenda dar lecciones sobre el control de subvenciones" cuando en Pamplona bajo su mandato se concedieron de forma "sectaria y arbitraria".

"Es falso que vayan a arreglar ningún problema", ha insistido, y criticado que "en el peor momento posible lancen un mensaje negativo para Navarra" porque "desincentiva" la llegada de empresas a la comunidad, por lo que ha aseverado que si se quieren fijar nuevas condiciones es suficiente con reformar la ley de subvenciones.

Y en este sentido ha recordado "los siete millones de euros que andan por ahí invertidos por Sodena y que parece que a ustedes no les preocupan" ya que esta ley no afecta a esa sociedad pública, y los 40 millones invertidos por Gamesa, que recibió 2 de ayudas, y que después de 10 años cierra la planta de Aoiz pero mantiene mil empleos en la comunidad.

Por el PSN, Ainhoa Unzu, ha manifestado la voluntad de su grupo de avanzar para frenar la deslocalización empresarial pero ha apostado por excluir de las penalizaciones las ayudas a la I+D+i y a algunos tipos de empresas, porque están incluidas "hasta las micro", y rechazado que el Gobierno pueda asumir la realización de fiscalizar cada año a todos las empresas que reciban una subvención.

Ha abogado asimismo por reducir el plazo de reintegro de las ayudas, por eliminar la retroactividad de la ley para "ganar en seguridad jurídica" y por la conveniencia de territorializar la proposición de ley, "porque se nota que es un corta y pega de otra comunidad que no acaba de encajar" en Navarra.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha defendido penalizar la deslocalización de empresas recuperando las subvenciones recibidas cuando se incumple el "contrato social" adquirido, y con el objetivo de no demorar posibles actuaciones ha pedido que el desarrollo reglamentario de la ley que debe hacer el Gobierno esté en seis meses y no en un año como plantea la proposición.

Ha apostado además por dejar fuera de la ley para "no generar incertidumbres" las subvenciones dirigidas a fomentar la I+D+i para mejorar la competitividad y la digitalización, "un valor añadido para la sociedad", lo que no implica que estas ayudas no tengan obligaciones, ha dicho.

Desde EH Bildu, Aranzazu Izurdiaga ha subrayado la necesidad de tener un marco jurídico adecuado para exigir la devolución de las "ayudas" públicas en caso de deslocalización, algo más amplio que la "subvención".

Y con este propósito ha rechazado que "con carácter general" queden fuera las concedidas a I+D+i porque, si bien la comunidad se beneficia de esta investigación, "el desarraigo (empresarial) traslada la generación de riqueza fuera" de Navarra, al tiempo que ha aceptado no incluir a microempresas en la ley siempre que haya cautelas con las contrataciones vía ETT.

Mikel Buil, de Podemos, ha calificado la proposición de ley de EH Bildu de oportuna porque "mejora la rentabilidad social del dinero publico" cuando "no hay herramientas suficientes" para ello ni en el país ni a nivel europeo, y por tanto ha dado el apoyo de su grupo a la misma, así como a algunas enmiendas por ejemplo sobe recolocación de trabajadores afectados.

A favor de la proposición se ha posicionado Marisa de Simón, de I-E, quien ha advertido sin embargo que su voto final dependerá de que la ley no quede "descafeinada" por las enmiendas, y al respecto ha afirmado que esta es una iniciativa "absolutamente necesaria" a la vista de proyectos que han recibido dinero público sin vincularlo al empleo y al desarrollo de Navarra.